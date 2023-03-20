Первый гость Путина после ордера на арест. Сегодня Си Цзиньпин начинает визит в Москву: что может изменить эта встреча — онлайн 20 марта, 08:58 Это будет 40-я встреча Путина и Си с тех пор как последний возглавил Китай десять лет назад (Фото:Sputnik/Ramil Sitdikov/Kremlin via REUTERS)

Сегодня китайский лидер Си Цзиньпин начинает свой визит в Москву (20−22 марта), где встретится с российским диктатором Владимиром Путиным. Для главы КНР это первый государственный визит в РФ за четыре года.

Если визит состоится планово, Си Цзиньпин станет первым мировым лидером, который лично встретится с Путиным после того, как 17 марта Международный уголовный суд (МУС) в Гааге выдал ордер на арест российского диктатора. Путина теперь могут арестовать как минимум на территории 123 стран, ратифицировавших Римский статут.



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До этого решения МУС ожидалось, что Путин и Си Цзиньпин проведут переговоры, главные темы которых Кремль анонсировал как «актуальные вопросы дальнейшего развития партнерства и стратегического взаимодействия между Пекином и Москвой», а также «углубление российско-китайского сотрудничества на международной арене». Было запланировано также подписание двусторонних документов. 20 марта Си и Путин пообщаются один на один в формате «неформального обеда» во второй половине дня, а 21 марта планируется как «день переговоров», анонсировал Кремль.

По информации источников Financial Times, после визита в РФ Си Цзиньпин проведет телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, что стало бы их первым прямым контактом с начала полномасштабного вторжения РФ.

Си Цзиньпин, недавно переизбранный на рекордный третий президентский срок во главе КНР, посетит российскую столицу на фоне мировой дискуссии о дальнейшей роли Китая в войне России против Украины. Месяц назад, в годовщину вторжения, Пекин обнародовал собственное видение «мирного плана» — «документ с позицией» КНР относительно полномасштабной войны РФ против Украины.Он состоит из 12 пунктов и призывает к прекращению огня и к переговорам, но к выводу российских войск из Украины. После публикации документа президент США Джо Байден отверг представленную позицию Китая, заявив, что его реализация выгодна только России. Президент Украины Владимир Зеленский назвал положительным тот факт, что Пекин начал говорить об Украине, однако призвал к ясности понимания того, что «стоит за словами» КНР.

Кроме того, за последние недели мировая пресса все чаще пишет о фактах продажи китайского оружия в Россию, хотя пока зафиксированы только факты коммерческих поставок. Однако Вашингтон и его союзники неоднократно предупреждали, что Китай рассматривает возможность массовых поставок оружия России. По данным американских СМИ, речь может идти о дронах и даже боеприпасах и артиллерии. Пекин это отрицает, Киев пока не видит таких признаков.

Встреча Си Цзиньпина и Владимира Путина в Москве — онлайн

08:55 Визит Си указывает на растущую зависимость Москвы от Пекина — The Guardian

Обращая внимание на тонны комплиментов в адрес Пекина, которые Путин озвучил в своей статье в китайских СМИ, The Guаrdian пишет, что визит Си в РФ призван «подтвердить крепкие связи» Пекина и Кремля, а также дать Москве «возможность подчеркнуть, что она не изолирована в мире».



Издание также отмечает, что визит Си «проходит в период возрастания зависимости России от Пекина». «Уже до войны был большой дисбаланс влияния. Сейчас, когда Россия изолирована от Запада, асимметрия власти [в сторону Китая] просто невероятна, — отмечает Александр Габуев, эксперт по отношениям России и Китая в Фонде Карнеги за международный мир. — Китай имеет все необходимые рычаги влияния, и в будущем они будут лишь увеличиваться», — добавил он.



08:26 Государственный обед в самом помпезном зале Кремля: что известно о деталях визита Си

Сегодня российский диктатор и китайский автократ проведут «неформальный обед» во второй половине дня, а завтра Си Цзиньпин и Путин сделают заявление для прессы, после чего отправятся в Грановитую палату Кремля на государственный обед, сообщили помощник Путина Юрий Ушаков. Эта палата считается самым помпезным залом Кремля: российские цари здесь праздновали коронацию и отмечали «победы» в захватнических войнах. И в период СССР, и позже в РФ именно здесь Москва проводит самые торжественные государственные приемы.

07:30 Накануне встречи Путин и Си опубликовали программные статьи в китайских и российских пропагандистских СМИ

Статью Си Цзиньпина опубликовали РИА Новости и Российская газета, статью Путина — китайская Жэньминь Жибао.

Си в своем тексте заявил, что его визит в Россию «нацелен на укрепление дружбы, сотрудничества и мира», а он готов вместе с Путиным наметить «новые планы и меры во имя открытия новых перспектив китайско-российских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия». Лидер КНР также посвятил часть публикации теме войны РФ против Украины, назвав ее «украинским кризисом». Си Цзиньпин подчеркнул, что суть предложений Китая предусматривает «необходимость соблюдать цели и принципы Устава ООН, уважать резонные озабоченности всех государств в области безопасности, поддерживать все усилия, направленные на мирное урегулирование „украинского кризиса“, и обеспечивать стабильность глобальных цепочек производства и поставок». Глава Китая подчеркнул, что представленный Пекином в годовщину вторжения документ, по его мнению, «максимально отражает единство взглядов мирового сообщества на преодоление украинского кризиса» и призван быть «конструктивным фактором в нейтрализации последствий кризиса и продвижении политического урегулирования».

Путин же признал, что связывает с визитом Си «большие ожидания» и ждет «мощного импульса всему комплексу двустороннего сотрудничества». Российский диктатор также повторил набор пропагандистских тезисов РФ: о том, что войну в Украине «якобы подогревает Запад», а мирный процесс должен учитывать «сложившиеся геополитические реалии». Отдельно Путин заявил, что НАТО якобы «нацеливается на проникновение в Азиатско-Тихоокеанский регион», стремясь «раздробить общеевразийское пространство», а также что не Россия, а США якобы ведут «демонтаж архитектуры международной безопасности и сотрудничества».

06:50 Си готовится очертить красные линии в «безграничном партнерстве» с Москвой — Financial Times

Financial Times пишет, что визит в Москву может стать «демонстрацией приверженности китайского лидера российскому президенту, но также призван очертить красные линии» в «безграничном партнерстве», о котором Си и Путин заявили в прошлом году. Издание напоминает, что после ордера МУС Путин «демонстративно отправился на оккупированную территорию Украины», а теперь будет надеяться, что трехдневный визит Си «придаст легитимность его вторжению в Украину и что Китай может пообещать материальную поддержку» этой войны.

Однако, отмечает издание, «есть признаки того, что Си будет по-прежнему настороженно относиться к потенциальным издержкам дружбы с российским лидером, особенно в Европе», с которой Пекин пытается развивать торговлю.

FT также сообщает со ссылкой на осведомленные источник, что после визита в Москву Си готовится позвонить Владимиру Зеленскому — в расчете на то, что Пекин «хочет заявить о себе как о потенциальном миротворце».

Что еще стоит знать о визите Си Цзиньпина в Москву

Последний раз Путин и Си Цзиньпин виделись лично в сентябре 2022 года на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Узбекистане, а 30 декабря 2022 года Путин пригласил Си в Москву во время переговоров по видеосвязи. В прошлом месяце Путин также принял в Москве главного китайского дипломата Ван И — мировые обозреватели предполагали, что это был подготовительный шаг для визита лидера КНР в Кремль.

С тех пор как десять лет назад Си Цзиньпин возглавил Китай, он лично встречался с Путиным 39 раз. Одной из самых знаковых встреч стал визит российского диктатора в Пекин в феврале 2022 года, за несколько недель до полномасштабного вторжения РФ в Украину. Тогда накануне открытия Олимпийских зимних игр в Пекине Путин и Си заключили договоренность о «безграничном» партнерство.

Константин Елисеев, глава ОО Центр новых решений, чрезвычайный и полномочный посол, дипломатический советник президента Украины (2015−2019), убежден, что после новой встречи двух автократов в России «следует ожидать кристаллизации общих стратегических подходов Пекина и Москвы к урегулированию вопроса Украины и формированию общей позиции в диалоге с Западом». «Остаться в стороне от этого процесса для Украины очень опасно и недальновидно», — предупреждал Елисеев.