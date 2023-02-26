В ЦРУ подтвердили, что Китай рассматривает возможность предоставить летальное оружие РФ

26 февраля, 01:03
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Китай может решиться поставлять оружие РФ (Фото:REUTERS/Florence Lo)

Китай может решиться поставлять оружие РФ (Фото:REUTERS/Florence Lo)

Директор ЦРУ Уильям Бернс подтвердил, что власти Китая рассматривают возможность предоставления РФ летального оружия. Окончательное решение еще не принято.

Об этом он сказал в интервью CBS News.

«Мы уверены, что китайское руководство рассматривает возможность предоставления (России — ред.) летального оружия», — сказал он.

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По словам директора ЦРУ, Китай еще не принял решение о предоставлении России летальной помощи. Со своей стороны, отметил он, администрация Джо Байдена пытается умерить власти Китая от принятия такого решения.

«Мы не видим, что окончательное решение уже принято и не видим доказательств фактических поставок летального вооружения. Именно поэтому Блинкен и президент четко выступили с объяснениями о последствиях такого шага», — заявил Бернс.

Директор ЦРУ убежден, что китайский глава Си Цзиньпин очень внимательно наблюдает за российским вторжением в Украину.

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«Нет никакого иностранного лидера, который бы наблюдал за опытом Путина в Украине, за развитием войны более внимательно, чем Си Цзиньпин. Я думаю, во многом он был смущен и отрезвел из-за увиденного», — сказал Бернс.

Как уже отмечалось, Китай изучает возможность поставки России беспилотников, артиллерии и боеприпасов.

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Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Китай ЦРУ Россия-Китай Война в Украине США-Китай Война России против Украины

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