В ЦРУ подтвердили, что Китай рассматривает возможность предоставить летальное оружие РФ
Китай может решиться поставлять оружие РФ (Фото:REUTERS/Florence Lo)
Директор ЦРУ Уильям Бернс подтвердил, что власти Китая рассматривают возможность предоставления РФ летального оружия. Окончательное решение еще не принято.
Об этом он сказал в интервью CBS News.
«Мы уверены, что китайское руководство рассматривает возможность предоставления (России — ред.) летального оружия», — сказал он.
По словам директора ЦРУ, Китай еще не принял решение о предоставлении России летальной помощи. Со своей стороны, отметил он, администрация Джо Байдена пытается умерить власти Китая от принятия такого решения.
«Мы не видим, что окончательное решение уже принято и не видим доказательств фактических поставок летального вооружения. Именно поэтому Блинкен и президент четко выступили с объяснениями о последствиях такого шага», — заявил Бернс.
Директор ЦРУ убежден, что китайский глава Си Цзиньпин очень внимательно наблюдает за российским вторжением в Украину.
«Нет никакого иностранного лидера, который бы наблюдал за опытом Путина в Украине, за развитием войны более внимательно, чем Си Цзиньпин. Я думаю, во многом он был смущен и отрезвел из-за увиденного», — сказал Бернс.
Как уже отмечалось, Китай изучает возможность поставки России беспилотников, артиллерии и боеприпасов.