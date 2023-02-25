Китайский «мирный план» по Украине выгоден только для России — Байден 25 февраля, 04:32 Джо Байден (Фото:REUTERS/Aleksandra Szmigiel)

Предложенный Китаем «документ с позицией» об окончании войны в Украине не выгоден никому, кроме России.

Об этом заявил президент США Джо Байден, передает телеканал ABC News.



«Я не видел в этом плане ничего, что свидетельствовало бы о том, что в нем содержится нечто, что было бы выгодно кому-то другому, кроме России, если бы этот китайский план был выполнен», — заявил Байден.

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Кроме критики «мирного плана», Байден категорически отверг идею о мирных переговорах со стороны Китая в войне, назвав это иррациональным.

«Идея о том, что Китай будет вести переговоры по результатам войны, которая абсолютно несправедлива для Украины, просто нерациональна», — сказал Байден.

В интервью он также рассказал о своем разговоре с главой КНР Си Цзиньпином, который состоялся летом 2022 года, во время которого он предупредил его об экономических последствиях помощи России.