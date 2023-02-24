Зеленский о «мирном плане» Китая: Очень неплохо, что Пекин начал говорить об Украине 24 февраля, 19:18 Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Президент Владимир Зеленский считает положительным тот факт, что Пекин начал говорить об Украине, комментируя «документ с позицией» Китая по развязанной Россией войне.

«Я уже один раз говорил: то, что Китай начал говорить об Украине, — это очень неплохо. Вопрос в том, что идет за словами. Потому что во время войны мы должны понимать: слова — словами, все что-то говорят, вопрос в шагах», — сказал он во время выступления по случаю годовщины полномасштабного вторжения России в Украину.

Видео дня

При этом президент отметил, что «это был не мирный план Китая — это была не резолюция и не декларация». По мнению Зеленского, Китай показал «свои мысли по поводу этого».

«Территориальная целостность там совпадает. Я считаю, что там есть уважение к территориальной целостности. Там не указано, к какой стране, но нарушена территориальная целостность нашего государства. Там говорится о ядерной безопасности. Мне кажется это очень важным. Это совпадает с интересами мира и нашего государства», — сказал он.

Китай воздерживается от критики развязанной РФ войны и утверждает, что занимает якобы «объективную и справедливую позицию».

24 февраля Китай обнародовал «документ с позицией» по полномасштабной войне РФ против Украины, состоящий из 12 пунктов. В частности, Пекин говорит об уважении к территориальной целостности, призывает к переговорам, прекращению боевых действий, выступает против «односторонних санкций» и за противодействие применению ядерного оружия.