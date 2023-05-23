В ВВС США назвали вероятные сроки передачи Украине истребителей F-16 23 мая, 07:39 Украинских пилотов будут обучать на F-16 в Европе (Фото:Lukasz Glowala/Reuters)

Украина может получить истребители F-16 в лучшем случае через «несколько месяцев», заявил министр Военно-воздушных сил США Фрэнк Кэндалл.

Об этом он сказал журналистам на конференции Defense Writers Group, пишет CNN.

По словам Кэндалла, пройдет как минимум несколько месяцев, прежде чем Украина получит возможность эксплуатировать F-16. Он отметил, что необходимо проработать ряд деталей, прежде чем украинские ВВС смогут летать на западных самолетах в большом количестве.

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Он добавил, что это все равно относительно быстрый срок, поскольку на обучение нового американского пилота на этом самолете обычно уходит более двух лет. Даже курс переподготовки для пилота F-16, который на некоторое время оставил полеты на этом самолете, может занять до пяти месяцев.

«Украина останется независимым государством. Ей понадобится полный набор военных возможностей для удовлетворения своих потребностей, и поэтому пришло время начать думать о том, как эти вооруженные силы могут выглядеть в долгосрочной перспективе и что в них будет входить», — резюмировал Кэндалл.

На фоне саммита G7 в Японии западные партнеры заговорили о формировании коалиции по передаче Украине истребители F-16, которые уже длительное время просит Киев.

Первым шагом станет обучение украинских пилотов. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак 19 мая объявил, что его страна, США, Нидерланды, Бельгия и Дания согласились участвовать в подготовке украинских пилотов на западных истребителях. Британия обещает начать учения уже летом. CNN писало, что решение о совместных тренировках поддержал президент США Джо Байден.

Когда и сколько истребителей получит Украина, пока не объявлено.

В Белом доме заявили, что в ближайшие месяцы союзники будут работать над тем, чтобы определить, когда, кто и сколько самолетов передаст Украине. При этом истребители будут предоставляться при условии, что Украина не будет использовать их для ударов по территории РФ.

В Минобороны Украины надеются, что F-16 появятся в Украине этой осенью.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что не может сказать, сколько истребителей будет передано и когда это произойдет, но отметил, что попытается ускорить их поставки.

Инфографика: NV

Украина заявляет, что современные истребители нужны уже сейчас, в частности для борьбы с российскими управляемыми авиабомбами. Советник министра обороны Юрий Сак говорил, что Киев хочет получить от 40 до 50 F-16 и сформировать три-четыре эскадрильи.