Байден сказал союзникам по G7, что США будут поддерживать совместные тренировки украинских военных на F-16 — CNN 19 мая, 17:43 Джо Байден на саммите G7 (Фото:BRENDAN SMIALOWSKI/Pool via REUTERS)

Президент США Джо Байден сказал союзникам по G7, что США будут поддерживать совместные тренировки украинских военных на самолетах F-16, сообщает CNN.

Неназванный чиновник администрации американского президента в комментарии телеканалу сказал, что вероятно обучение не состоится в США и, вероятно, состоится полностью в Европе.

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Однако американский персонал примет участие в обучении вместе с союзниками и партнерами в Европе, говорит чиновник. Ожидается, что это займет несколько месяцев.



19 мая Yahoo News сообщило, что обучение украинских пилотов на американских истребителях F-16 займет всего четыре месяца — намного меньше, чем ранее предполагали партнеры Украины. По информации издания, так считают в ВВС США.

О том, что украинские пилоты могут обучиться управлению и полетам на истребителях F-16 менее чем за полгода, до этого заявлял командующих авиацией ВВС Украины генерал Сергей Голубцов.

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Спикер Командования Воздушных сил Юрий Игнат ранее говорил, что в Украине уже есть список из нескольких десятков пилотов, которые будут первыми осваивать истребители F-16.

Президент Украины Владимир Зеленский 16 мая сообщил, что Нидерланды, Франция и Великобритания поддержали коалицию истребителей. Лондон и Париж уже подтвердили, что готовы обучать украинских пилотов.

По словам главы МИД Дмитрия Кулебы, некоторые страны готовы передать Украине западные самолеты в составе международной коалиции.

