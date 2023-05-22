«В ближайшие месяцы». В Госдепе США заявили, что F-16 для Украины — приоритет союзников 22 мая, 21:11 F-16 (Фото:REUTERS/Lukasz Glowala)

США вместе с партнерами будут работать над тренировкой украинских пилотов на истребителях F-16 и их поставками, реализация этих планов начнется в ближайшие месяцы. Об этом заявил спикер Госдепартамента Мэттью Миллер во время брифинга в понедельник, 22 мая.

«Президент [Джо Байден] четко дал понять, что мы начнем обучать украинских военных пилотировать F-16 и будем вместе с партнерами и союзниками работать над передачей F-16 Украине. Не могу ничего сказать по поводу того, когда или как это произойдет, или какие страны их поставят… Для нас это приоритет, и мы начнем реализацию в ближайшие месяцы», — сообщил Миллер, не уточняя подробности.

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В Белом доме ранее сказали, что США еще не приняли решение, будет ли непосредственно Вашингтон передавать Киеву истребители.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель 22 мая заявил, что обучение пилотов на F-16 «уже началось». Глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра заявил, что их страна готова начать обучение в ближайшее время. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак анонсировал, что Британия начнет тренировать украинских летчиков этим летом.

В Минобороны Украины надеются, что F-16 появятся в Украине этой осенью.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что не может сказать, сколько истребителей будет передано и когда это произойдет, но отметил, что попытается ускорить их поставки.

19 мая Риши Сунак объявил, что Великобритания, США, Нидерланды, Бельгия и Дания согласились участвовать в подготовке украинских пилотов на западных истребителях. США подтвердили, что «будут поддерживать совместные усилия по обучению украинских пилотов на истребителях четвертого поколения, включая F-16». К истребителям этого класса относятся также британские самолеты Eurofighter Typhoon и французские Mirage 2000.

В Белом доме заявили, что в ближайшие месяцы союзники будут работать над тем, чтобы определить, когда, кто и сколько самолетов передаст Украине. При этом истребители будут предоставляться при условии, что Украина не будет использовать их для ударов по территории страны-агрессорки РФ.

Инфографика: NV