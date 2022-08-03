ООН начнет установление фактов теракта России в Еленовке, где были убиты украинские пленные

3 августа, 21:08
Генсек ООН Антониу Гутерриш (Фото:REUTERS/Umit Bektas)

Генсек ООН Антониу Гутерриш (Фото:REUTERS/Umit Bektas)

ООН создаст группу для установления фактов теракта России в колонии оккупированной Еленовке Донецкой области, в результате которого погибли украинские военнопленные.

Генсекретарь ООН Антониу Гутерреш во время брифинга в Нью-Йорке в среду, 3 августа, заявил, что организация получила запросы на расследование от Украины и России. По словам генсека, хотя у него нет полномочий проводить уголовное расследование, он принял решение запустить «миссию по установлению фактов». Стороны должны будут согласовать круг полномочий этой миссии.

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Сейчас ООН ищет независимых экспертов, которые смогут войти в группу. Гутерреш добавил, что установленные факты предоставят правительствам Украины и России.

Инфографика: НВ

3 августа в ГУР Министерства обороны сообщили, что российские оккупанты не собирались проводить обмен военнопленными и совершили умышленное убийство защитников Украины в Еленовской колонии, чтобы скрыть пытки и ненадлежащие условия их содержания.

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Генеральный прокурор Украины Андрей Костин ранее заявил, что, по мнению международных экспертов, причиной взрыва в колонии было термобарическое оружие.

29 июля Генштаб ВСУ сообщил, что РФ нанесла удар по колонии в оккупированной Еленовке, чтобы обвинить Украину в совершении «военных преступлений», а также скрыть пытки над пленными и расстрелы, которые совершали по приказам оккупационной администрации и командования на временно оккупированной территории Донецкой области.

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В колонии оккупанты удерживали в том числе защитников Мариуполя, среди которых — бойцы полка Азов. ООН и Красный Крест должны были гарантировать их безопасность.

Российские пропагандистские СМИ заявляли, что погибли по меньшей мере 53 украинских пленных военнослужащих. На следующий день в минобороны РФ опубликовали список 42 погибших, в Украине заявили, что пока не получали эти данные. По данным Офиса генерального прокурора, в результате российского теракта погибли около 40 человек и 130 получили ранения.

Президент Владимир Зеленский 6 июня заявил, что в российском плену находятся больше 2,5 тысяч защитников Мариуполя с завода Азовсталь. По информации издания Украинская правда, с территории Азовстали вышли 2449 защитников, их удерживали в оккупированной Еленовке.

29 июня Украина и Россия провели масштабный обмен пленными, в ходе которого домой вернулись 144 защитника нашей страны. Среди них 95 защитников Азовстали в Мариуполе, из них 43 — военнослужащие полка Азов.

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Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Донецкая область ООН Оленовка Оленівка Военные преступления РФ Антониу Гутерреш Расследование Война России против Украины

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