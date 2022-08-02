«Найти каждого причастного». Экс-командир полка Азов о поиске виновников в массовом убийстве в Оленовке — интервью 2 августа, 22:15 Эксклюзив НВ Корпус лагеря в Оленовке после убийства пленных украинцев (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Максим Жорин, офицер ВСУ, экс-командир полка Азов, рассказал Радио НВ, что сейчас полк занимается поиском всех причастных к массовому убийству украинских пленных оккупантами в Оленовке.

— Я хочу сначала поговорить с вами об убийстве украинских военнопленных в Оленовке. Есть одна из мыслей, одна из версий, что россияне таким образом хотят нас дестабилизировать, чтобы эмоции затмили разум. Как вы оцениваете, с какой целью они это сделали?

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— В первую очередь хочу подчеркнуть, что абсолютно правильно использовать термин именно убийство, потому что на эту тему дискуссий уже нет. Для всех совершенно очевидно, что это было убийство. Более того, это казнь десятков людей, просто бесчеловечная история, ужасная. Я один из тех, кто первым об этом узнал. И единственный остающийся вопрос, о котором еще можно пообщаться, подискутировать или к которому нужно сейчас расследование, в частности международное, — узнать о настоящей мотивации россиян, зачем они это сделали и зачем убили такое количество людей, просто взяли их и убили.

Глядя на россиян, мне кажется, что догадаться будет очень сложно, потому что во многом мы их просто не понимаем, во многом мы с ними совершенно разные. Я не удивлюсь, например, если они это сделали просто ради того, чтобы убить такое количество азовцев, например, потому что понимали, что их нужно будет рано или поздно менять и отдавать в Украину. Возможно, потому что они к ним действительно испытывали страх, поэтому решили таким образом убить. Сценариев мотивации может быть несколько, но самое главное — это то, чтобы сегодня весь мир четко зафиксировал и сделал все необходимые процедуры для того, чтобы зафиксировать, что это было убийство и оно было совершено российскими властями.

— Было обращение временного исполняющего обязанности полка Азов Никиты Надточия, он говорил о том, что уже есть версии того, кто может быть причастен к этому убийству. Есть ли у вас такая информация?

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