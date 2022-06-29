Украина освободила 144 защитника, из них 95 обороняли Азовсталь

29 июня, 17:30
Мужчина проходит мимо мурала с надписью Азовсталь в честь защитников Мариуполя в Киеве (Фото:REUTERS/Marko Djurica)

Мужчина проходит мимо мурала с надписью Азовсталь в честь защитников Мариуполя в Киеве (Фото:REUTERS/Marko Djurica)

Украина и Россия в среду, 29 июня, провели масштабный обмен пленными, в ходе которого домой вернулись 144 защитника нашей страны, сообщает Главное управление разведки Министерства обороны в Telegram-канале.

В ГУР подчеркнули, что это самый большой обмен пленными с начала полномасштабного вторжения России. Среди 144 освобожденных 95 защитников Азовстали в Мариуполе, из них 43 — военнослужащие полка Азов. Украина освободила:

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  • 59 бойцов Нацгвардии;
  • 30 — ВМС;
  • 28 — ВСУ;
  • 17 — Госпогранслужбы;
  • девять — Территориальной обороны;
  • одного — Нацполиции.

В числе освобожденных 23 офицера и 69 военнослужащих сержантского и старшинского состава. Старшему из освобожденных исполнилось 65 лет, младшему — 19.

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У большинства освобожденных защитников тяжелые огнестрельные и осколочные ранения, взрывные травмы, ожоги, переломы и ампутации конечностей. Они получают срочную медицинскую и психологическую помощь.

На сколько российских военных их обменяли, не сообщается.

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Ранее начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что украинской разведке известно о судьбе почти всех украинских военнопленных, и Украина принимает меры для их возвращения. Он также предупредил, что обмен будет проходить в несколько этапов.

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Президент Владимир Зеленский 6 июня заявил, что в российском плену находятся больше 2,5 тысяч защитников Мариуполя с завода Азовсталь. По информации издания Украинская правда, с территории Азовстали вышли 2449 защитников, их удерживают в оккупированной Еленовке.

В Генеральном штабе ВСУ 16 мая сказали, что командиры подразделений, которые находились на Азовстали, получили приказ от высшего военного руководства сохранить жизни личного состава. До этого полк Азов опубликовал заявление, в котором сообщил, что защитники Мариуполя выполнили приказ и надеются на поддержку украинского народа.

Министр обороны Алексей Резников заявил, что защитники Мариуполя выполнили приказ, сдержали группировку в 20 тысяч российских захватчиков и не пустили их в Запорожскую и дальше в Донецкую области. Он добавил, что после этого герои получили новый приказ — сохранить свои жизни.

По словам заместительницы министра обороны Анны Маляр, другой формулы спасения героев с Азовстали не было. Она подчеркнула, что операция по спасению защитников Мариуполя будет продолжаться, пока они не вернутся на подконтрольную Украине территорию.

Тайные эвакуационные миссии на вертолете в Мариуполь. Как это было? – Максим Жорин, Азов

https://www.youtube.com/embed/GebamOfil8o
Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Мариуполь Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Министерство обороны Украины Азовсталь Обмен пленными Последний обмен пленными Полк Азов ГУР Азов Война России против Украины

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