Удар РФ по колонии в Еленовке. Оккупанты выложили список погибших пленных, украинский омбудсмен говорит, что не получал этих данных 30 июля, 15:22 Дмитрий Лубинец (Фото:Media Center Украина — Ukrinform / Telegram)

Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что Украина пока не получила списки погибших в Еленовке воинов.

Об этом он рассказал в эфире телемарафона.

«Я запросил эту информацию. Пока мы не получили списки. Я знаю, что у российской стороны они есть, но пока мы их не получили. Относительно договоренностей о возвращении тел, когда ожидать и в каком количестве — тоже не готов сказать», — отметил омбудсмен.

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Он также добавил, что Международный комитет Красного Креста информацию о каждом погибшем украинском военнопленном будет предоставлять его родственникам.

«Мне могут дать общие цифры, то есть, какое количество находилось в том месте, какое количество погибших, какое количество ранених. Приблизительные цифры мы уже сейчас понимаем. А кто конкретно был, эту информацию мне не предоставляет Международный комитет Красного Креста, он предоставляет ее родственникам конкретного военнослужащего», — рассказал омбудсмен.



На вопрос, совпадает ли информация о количестве погибших в Еленовке, которой обладает Украина, с теми данными, которые обнародуют оккупанты (53 погибших — ред.), Лубинец отметил, что данные совпадают, но не полностью, а относительно раненых являются примерными.

Уполномоченный по правам человека также подчеркнул, что обменный фонд у Украины есть, но после событий в Еленовке будет приниматься решение, как поступать дальше.

По словам омбудсмена, Украина уже запустила официальную процедуру возвращения тел погибших украинских военнопленных.



Ранее оккупанты выложили список фамилий раненых и погибших в результате террористических действий в Еленовке. В патронатной службе Азова отметили, что пока не могут подтвердить или опровергнуть эти сообщения.



Фото: НВ

Генштаб заявил, что российские войска осуществили прицельный умышленный обстрел исправительного учреждения в населенном пункте Еленовка Донецкой области, где содержались в том числе и украинские пленные из полка Азов.

Российские оккупанты обвинили ВСУ в «ударе HIMARS по колонии», в результате чего погибли 53 украинских военнопленных.

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