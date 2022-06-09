С Азовстали вышли 2449 украинских бойцов, их всех удерживают на оккупированных территориях — СМИ 9 июня, 14:06 Цей матеріал також доступний українською Защитников Азовстали удерживают в оккупированной Еленовке (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

С территории завода Азовсталь в Мариуполе вышли 2449 украинских военнослужащих. Их всех удерживают на территории оккупированной Еленовки, сообщает Украинская правда.

«Все, кто вышел с Азовстали, сейчас находятся в Еленовке. Там 2449 наших людей», — сказал собеседник издания в разведке.

Договоренности с российской стороной оказались конкретными и простыми: бойцы должны остаться живы, никаких пыток, отдельное компактное содержание вышедших из Азовстали и подготовка их для обмена.

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В Международном комитете Красного Креста 19 мая сообщили, что записали личные данные «сотен» бойцов, которых эвакуировали с Азовстали. По последним данным, они оказались на неподконтрольной Украине территории.



В Генеральном штабе ВСУ сказали, что командиры подразделений, которые находились на Азовстали, получили приказ от высшего военного руководства сохранить жизни личного состава. До этого полк Азов опубликовал заявление, в котором сообщил, что защитники Мариуполя выполнили приказ и надеются на поддержку украинского народа.



Министр обороны Алексей Резников заявил, что защитники Мариуполя выполнили приказ, сдержали группировку в 20 тысяч российских захватчиков и не пустили их в Запорожскую и дальше в Донецкую области. Он добавил, что после этого герои получили новый приказ — сохранить свои жизни.

По словам заместительницы министра обороны Анны Маляр, другой формулы спасения героев с Азовстали не было. Она подчеркнула, что операция по спасению защитников Мариуполя будет продолжаться, пока они не вернутся на подконтрольную Украине территорию.



Президент Владимир Зеленский подтвердил, что защитники Мариуполя должны быть освобождены по процедуре обмена.

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