Российский теракт в Еленовке. Пленных азовцев перед убийством пытали, РФ не планировала проводить обмен — украинская разведка 3 августа, 17:39 Пытки пленных проводили боевики «МДБ ДНР» совместно с представителями ЧВК Вагнер и российской ФСБ (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Украинская разведка сообщила подробности российского теракта во временно оккупированной Еленовке, где погибли пленные военнослужащие из полка Азов.

В Telegram пресс-служба Главного управления разведки Минобороны уточняет, что допросы пленных проводили боевики из террористической организации «МДБ ДНР» совместно с представителями ЧВК Вагнер и российской ФСБ.

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«Во время допросов активно использовались физические пытки и побои», — пишет пресс-центр.

ГУР уточняет, что пытки были направлены не на получение конфиденциальной информации, а «на издевательство, физическое унижение, психологическую деморализацию», чтобы сломить морально-психологическое состояние украинцев.

Представители ФСБ планировали привлечь пленных украинцев к съемке в пророссийских репортажах, добавили в разведке. В эфире пленные должны были признать «совершаемые ими преступления, зверства против местного населения», отречься от своих взглядов, а также осудить действий украинских властей.

Допросы оккупантов не имели успеха, а украинские пленные «проявили исключительное мужество и несокрушимую силу воли», подчеркнули в ГУР.

«Российская сторона не была намерена осуществлять обмен военнопленными и с целью сокрытия ненадлежащих условий и форм допроса украинских военнослужащих (что могли бы служить доказательной базой в Гаагском суде) умышленно уничтожила пленных», — пишет пресс-служба.

В ГУР напомнили, что, по их данным, минирование места содержания украинских бойцов было осуществлено боевиками ЧВК Вагнер с использованием легковоспламеняющегося вещества.

29 июля Генштаб ВСУ сообщил, что РФ нанесла удар по колонии в оккупированной Еленовке, чтобы обвинить Украину в совершении «военных преступлений», а также скрыть пытки над пленными и расстрелы, которые совершали по приказам оккупационной администрации и командования на временно оккупированной территории Донецкой области.

В колонии оккупанты удерживали в том числе защитников Мариуполя, среди которых — бойцы полка Азов. ООН и Красный Крест должны были гарантировать их безопасность.



Российские пропагандистские СМИ заявляли, что погибли по меньшей мере 53 украинских пленных военнослужащих. На следующий день в минобороны РФ опубликовали список 42 погибших, в Украине заявили, что пока не получали эти данные. По данным Офиса генерального прокурора, в результате российского теракта погибли около 40 человек и 130 получили ранения.

Зеленский 6 июня заявил, что в российском плену находятся больше 2,5 тысяч защитников Мариуполя с завода Азовсталь. По информации издания Украинская правда, с территории Азовстали вышли 2449 защитников, их удерживали в оккупированной Еленовке.

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