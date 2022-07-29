Чтобы скрыть пытки и расстрелы. Войска РФ обстреляли исправительное учреждение в Оленовке, где содержались украинские пленные — Генштаб 29 июля, 12:56 Оккупанты обстреляли исправительное учреждение в Оленовке (Фото:Pavlofox/pixabay.com)

Российские войска совершили прицельный умышленный артиллерийский обстрел исправительного учреждения в населенном пункте Оленовка, Донецкой области, где содержались, в том числе, и украинские пленные.

В Генштабе заявили, что оккупанты преследовали, таким образом, свои преступные цели — обвинить Украину в совершении «военных преступлений», а также скрыть пытки над пленными и расстрелы, которые совершили там по приказам оккупационной администрации и командования РСФСР на временно оккупированной территории Донецкой области.

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«Последствия обстрела уточняются», — говорится в заявлении Генштаба в Facebook.

Российские оккупанты обвинили ВСУ в «ударе с HIMARS по колонии», в результате чего погибли 53 украинских военнопленных.

В Оленовке расположена колония № 120, где войска РФ удерживают в плену украинских защитников, в том числе бойцов полка Азов.

Президент Владимир Зеленский 6 июня заявил, что в российском плену находятся больше 2,5 тысяч защитников Мариуполя с завода Азовсталь. По информации издания Украинская правда, с территории Азовстали вышли 2449 защитников, их удерживают в оккупированной Оленовке.



В Генеральном штабе ВСУ 16 мая сказали, что командиры подразделений, которые находились на Азовстали, получили приказ от высшего военного руководства сохранить жизни личного состава.



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