Чтобы скрыть пытки и расстрелы. Войска РФ обстреляли исправительное учреждение в Оленовке, где содержались украинские пленные — Генштаб

29 июля, 12:56
Оккупанты обстреляли исправительное учреждение в Оленовке (Фото:Pavlofox/pixabay.com)

Оккупанты обстреляли исправительное учреждение в Оленовке (Фото:Pavlofox/pixabay.com)

Российские войска совершили прицельный умышленный артиллерийский обстрел исправительного учреждения в населенном пункте Оленовка, Донецкой области, где содержались, в том числе, и украинские пленные.

В Генштабе заявили, что оккупанты преследовали, таким образом, свои преступные цели — обвинить Украину в совершении «военных преступлений», а также скрыть пытки над пленными и расстрелы, которые совершили там по приказам оккупационной администрации и командования РСФСР на временно оккупированной территории Донецкой области.

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«Последствия обстрела уточняются», — говорится в заявлении Генштаба в Facebook.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=373701134942971&set=a.229159252730494

Российские оккупанты обвинили ВСУ в «ударе с HIMARS по колонии», в результате чего погибли 53 украинских военнопленных.

В Оленовке расположена колония № 120, где войска РФ удерживают в плену украинских защитников, в том числе бойцов полка Азов.

Президент Владимир Зеленский 6 июня заявил, что в российском плену находятся больше 2,5 тысяч защитников Мариуполя с завода Азовсталь. По информации издания Украинская правда, с территории Азовстали вышли 2449 защитников, их удерживают в оккупированной Оленовке.

В Генеральном штабе ВСУ 16 мая сказали, что командиры подразделений, которые находились на Азовстали, получили приказ от высшего военного руководства сохранить жизни личного состава.

https://www.youtube.com/watch?v=GkwqDzSNIJQ
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Обстрел Пленные Война России против Украины

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