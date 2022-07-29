«Чудовищное преступление РФ». Что стоит за массовым убийством украинских пленных в Еленовке и публикацией видео с пытками военного ВСУ 29 июля, 15:47 Сюжет Кадр видео последствий обстрела колонии в Оленовке, опубликованного российскими пропагандистами (Фото:Кадр видео российских пропагандистов)

28 июля в Сети появилось видео того, как российские военные жестоко пытают украинского пленного, отрезая ему гениталии канцелярским ножом. А утром 29 июля обстреляли тюрьму в Еленовке, в которой содержат пленных бойцов Азова, в результате чего погибло не меньше 40 человек.



НВ рассказывает, как Россия пытается воздействовать на Украину, используя методы террористов — пытки и убийства военнопленных.

Инфографика: НВ

Видео пыток украинского пленного

Видео жестоких пыток украинского пленного появилось в Сети 28 июля. Не публикуя самого видео, его описывают некоторые западные СМИ.

Видео дня

«Российские солдаты прижимают мужчину к земле и с помощью чего-то, похожего на канцелярский нож, удаляют его гениталии, а затем подносят их к камере», — пишет Daily Mail.

Издание отмечает, что видео опубликовала на своей странице в Twitter депутатка Рады Инна Совсун, написав: «Россия должна за это заплатить».

На данный момент видео в Twitter Совсун уже нет — она сообщает, что Twitter забанил ее аккаунт, так как видео было слишком жестоким.

Daily Mail пишет, что остается неясным, что произошло впоследствии с украинским военным на видео, но маловероятно, что он пережил свои травмы без немедленной медицинской помощи. Позже в российских Telegram-каналах появилась вторая часть видео, на котором запечатлено, как украинскому пленному стреляют в голову и сбрасывают его тело в яму.

Один из расследователей Bellingcat Арик Толер сказал Daily Mail, что видео, вероятно, является подлинным.

Нет никаких доказательств того, что видео было сфабриковано, сказал он, указав на российские государственные СМИ, которые показали некоторых из российских солдат, присутствующих на видео с пытками военнопленного, в Северодонецке еще в июне.



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В Сети пытаются опознать одного из российских солдат на видео, предполагая, что он может быть выходцем из чеченского подразделения. Есть также предположения, что он является бойцом Росгвардии, которая подчиняется непосредственно Путину.

Yahoo News пишет, что первоначально видео с пытками было размещено на пророссийском канале в Telegram, после чего быстро распространилось в соцсетях.

Согласно сообщению, мужчина, которого кастрируют на распространившемся видео, одет в украинскую военную форму, у него кляп во рту, а руки связаны за спиной.

К нему подходит мужчина в российской форме с нашивкой в виде буквы Z разрезает его одежду канцелярским ножом, а затем, предположительно, кастрирует его, выкрикивая унижающие достоинство оскорбления на русском языке. На видео можно увидеть как минимум еще двух мужчин, которые также предположительно являются российскими солдатами.



Когда было снято видео, неясно, но один из запечатленных на нем солдат появлялся в июне в сюжете RT, где он ходит по территории завода Азот в Северодонецке.

В сообщении, опубликованном в Telegram-канале РИА Новости, российское информационное агентство идентифицировало мужчину как члена чеченского батальона Ахмат российской армии.



InformNapalm опубликовал скриншоты с лицом российского военного преступника, призвав сообщать его личные данные.

А бывшая депутатка Ольга Богомолец опубликовала на своей странице в Facebook скриншот сообщения, в котором уже указаны личные данные россиянина, пытавшего украинского пленного. Согласно этому сообщению, это житель Калмыкии Виталий Арошанов 1983 года рождения.

Видео с пытками украинского военнопленного уже прокомментировал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

«Российские пропагандисты с восторгом показали, как группа ru-извергов уничтожала украинского пленного. Все, что нужно понимать миру: Россия — страна людоедов, наслаждающихся пытками и убийствами», — написал он в Twitter.

Удар по бараку с азовцами в Еленовке

Утром 29 июля террористы «ДНР» обвинили украинских военных в нанесении удара по тюрьме в Еленовке, в которой содержали украинских военнопленных.

«Замминистра информации „ДНР“» заявил, что в результате прямого попадания в барак с пленными погибло 40 человек и еще 130 были ранены, но завалы еще разбирают и цифры могут увеличиться.

После этого террористы «ДНР» заявили, что число погибших возросло до 53, а раненых всего 75.

Об ударе по следственному изолятору в Еленовке сообщило также Минобороны РФ. По его версии, погибли 40 и ранены 75 военнопленных украинцев, ранены также 8 сотрудников изолятора.

Главред Украинской правды Севгиль Мусаева сообщила на своей странице в Facebook, что обстреляли именно тот барак, куда за несколько дней до этого перевели азовцев.

Она добавила, что ее источники подтвердили артиллерийский обстрел, который совершили россияне. По словам Мусаевой, в результате обстрела погибло не меньше 40 человек, а барак был рассчитан на 150 человек.

«Это спланированная информационная кампания. Россия пытается нас деморализовать. Склонить к уступкам и переговорам. Решили сделать это через военнопленных. Каким должен быть ответ? Делать все возможное, чтобы в ближайшее время Госдеп признал Россию террористическим государством», — заявила она также.

Координатор Медийной инициативы за права человека Ольга Решетилова, комментируя видео с пытками украинского пленного и удар по тюрьме в Еленовке, написала на своей странице в Facebook, что россияне «начали разыгрывать карту с военнопленными и заложникаими».

«Обычно Россия качает тему пленных перед важными событиями на фронте или переговорами. Вспомните все эти парады, например. Таким образом, она повышает ставки, зная, что для украинского общества этот вопрос чрезвычайно чувствителен», — отметила она.

Позже в Генштабе ВСУ заявили, что Россия обстреляла исправительное учреждение в Еленовке, чтобы скрыть пытки и расстрелы и обвинить Украину в совершении «военных преступлений».

Аналогичное заявление сделал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

По его словам, учитывая показания пленных и освобожденных, удар по Еленовке — это очередное уничтожение доказательств военных преступлений.



Российские СМИ и оккупанты опубликовали видео с последствиями удара по колонии в Еленовке.

Видео 18+

Основатель полка Азов Андрей Билецкий объявил охоту на всех россиян, причастных к массовому убийству украинских военнопленных в Еленовке.

«Уже очевидно, что это был заранее спланированный акт страны, для которой неизвестно понятие офицерской чести, а тем более соблюдение Женевских конвенций, правил, законов и обычаев войны. Россия не смогла победить Азов в честном бою, потому пытается нас уничтожить вероломством. Я от имени Азовских подразделений объявляю охоту на каждого причастного к массовому убийству. Понесет ответственность каждый рядовой исполнитель и каждый организатор независимо от должности и места пребывания. Где бы вы ни прятались, вы будете найдены и экстерминированы», — написал он в своем Telegram-канале.

А советник главы Офиса президента Михаил Подоляк от имени ОП потребовал реакции ООН на массовое убийство украинских военнопленных.

«Нам известно, что Россия перевела часть украинских защитников в этот барак за несколько дней до попадания и зафиксированных обстрелов с российской стороны. Цель этого преступления — информационно дискредитировать Украину перед партнерами и сорвать поставки оружия. Но прежде всего это умышленное, циничное, продуманное массовое убийство украинских пленных, которое требует жесткого расследования. Требуем реакции ООН и международных организаций», — заявил он на своей странице в Twitter.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на своей странице в Twitter написал, что Россия совершила «чудовищное преступление» и призвал международных партнеров решительно осудить это грубое нарушение международного гуманитарного права и признать Россию террористическим государством.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович в своем Telegram-канале сравнил массовое убийство российскими захватчиками украинских пленных в Еленовке с расстрелом СССР польских офицеров в Катыни.

По его словам, убийством пленных РФ решила решить сразу несколько задач:

скрыть доказательства пыток и убийств в колонии;

направить гнев родственников и сочувствующих Азову против властей Украины ( «Сволочи, вытащите наших ребят!!! Их там убивают!!!»);

«Сволочи, вытащите наших ребят!!! Их там убивают!!!»); физически уничтожить часть пленных;

дискредитировать всю Украину как общество, якобы расстреливающего своих же пленных;

дискредитировать HIMARS и в идеале ( для них) — потребовать поставить их под контроль ( в ходе расследования);

для них) — потребовать поставить их под контроль в ходе расследования); отвлечь от видео с отрезанием гениталий нашему пленному российскими военными, которое начало широко распространяться.

«Долб*ебы не учли, что есть показания местных и есть средства объективного контроля, которые точно позволяют установить, откуда и как велся огонь. Несомненно, это преступление против человечности добавит решимости американскому руководству признать Россию — государством спонсором терроризма… По сути, мы имеем дело с очередной Катынью — массовым убийством военнопленных. Сегодня каждый мировой лидер должен понять, что весь мир имеет дело с тварью, которая сознательно и системно подрывает сами основы цивилизации — как таковой», — написал Арестович.

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