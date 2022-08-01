Массовое убийство пленных азовцев. Причиной взрыва в Еленовке было российское термобарическое оружие — генпрокурор 1 августа, 20:06 Генпрокурор опроверг заявления прокремлевских СМИ о том, что по колонии якобы был нанесен ракетный удар. (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Международные эксперты убеждены, что причиной взрыва в колонии с украинскими военнопленными в оккупированной Еленовке было термобарическое оружие. Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Андрей Костин.

Костин в эфире телемарафона заявил, что ему докладывают о ходе расследования массового убийства азовцев каждые три часа. Он добавил, что с прокуратурой сотрудничают международные эксперты.

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«Хочу уже сообщить, что предварительные выводы наших международных экспертов говорят о том, что способом этого убийства было термобарическое оружие. Это предварительные выводы нескольких международных экспертов», — подчеркнул он.

Костин опроверг заявления прокремлевских СМИ о том, что по колонии якобы был нанесен ракетный удар.

«Это точно не ракетный обстрел. В этом эксперты уверены», — сказал он.

Фото: Инфографика НВ

Россия совершила массовое убийство пленных азовцев в колонии Еленовки 29 июля. Генштаб ВСУ сообщил, что таким образом РФ хотела обвинить Украину в совершении военных преступлений, а также скрыть пытки пленных и расстрелы, которые совершали по приказам оккупационной администрации и командования на временно оккупированной территории Донецкой области.

В ГУР утвреждали, что взрывы в Еленовке совершили наемники ЧВК Вагнера (Лига) по личному приказу номинального владельца ЧВК Евгения Пригожина.

По данным ГУР, взрывы произошли на территории промзоны в недавно построенном помещении, которое должны были специально оборудовать для военнопленных с Азовстали. Часть защитников Украины перевели туда два дня назад.

СБУ опубликовала перехват разговора, который подтверждает, что россияне совершили массовое убийство военнопленных в колонии в Еленовке. Там добавили, что судя по видео из соцсетей, в отдельных помещениях колонии полностью уцелели окна — это может указывать на то, что эпицентр взрыва находился внутри уничтоженного здания.

Согласно предварительному анализу видео, следы на стенах, вероятно, могли остаться после «внутреннего источника» взрыва.

Президент Владимир Зеленский 6 июня заявил, что в российском плену находятся больше 2,5 тысяч защитников Мариуполя с завода Азовсталь. По информации издания Украинская правда, с территории Азовстали вышли 2449 защитников, их удерживали в оккупированной Еленовке.

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