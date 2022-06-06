В плену находятся более 2,5 тысяч бойцов с Азовстали — Зеленский 6 июня, 17:11 Цей матеріал також доступний українською Разрушенный российскими оккупантами завод Азовсталь в Мариуполе (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами заявил, что в российском плену находятся более 2,5 тысяч защитников Мариуполя с завода Азовсталь. Об этом сообщает РБК-Украина.

По словам главы государства, освобождением бойцов занимается Главное управление разведки Министерства обороны. Зеленский сказал, что России невыгодно применять пытки против защитников Мариуполя, потому что они стали «публичными пленными».

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Также президент сказал, что власти страны-агрессора и боевики «ДНР» пытаются пиариться с помощью своих заявлений о дальнейшей судьбе пленных бойцов, и что он не воспринимает их слова всерьез.

«ГУР должен заниматься этим вопросом и должен дать результат, а результат единственный — вернуть людей домой. Первая часть была — вывезти людей живыми. Я считаю, ГУР первую часть выполнило. На сегодня есть вторая часть: вернуть их живыми домой», — добавил Зеленский, сообщает Интерфакс-Украина.

По данным Министерства обороны Великобритании, с завода Азовсталь в Мариуполе эвакуировали до 1700 защитников города. Украинские власти не комментировали эту информацию. В Международном комитете Красного Креста 19 мая сообщили, что записали личные данные «сотен» бойцов, которых эвакуировали с Азовстали. По последним данным, они оказались на неподконтрольной Украине территории.



В Генеральном штабе ВСУ сказали, что командиры подразделений, которые находились на Азовстали, получили приказ от высшего военного руководства сохранить жизни личного состава. До этого полк Азов опубликовал заявление, в котором сообщил, что защитники Мариуполя выполнили приказ и надеются на поддержку украинского народа.



Министр обороны Алексей Резников заявил, что защитники Мариуполя выполнили приказ, сдержали группировку в 20 тысяч российских захватчиков и не пустили их в Запорожскую и дальше в Донецкую области. Он добавил, что после этого герои получили новый приказ — сохранить свои жизни.



По словам заместительницы министра обороны Анны Маляр, другой формулы спасения героев с Азовстали не было. Она подчеркнула, что операция по спасению защитников Мариуполя будет продолжаться, пока они не вернутся на подконтрольную Украине территорию.



Президент Владимир Зеленский подтвердил, что защитники Мариуполя должны быть освобождены по процедуре обмена.



Ранее сообщалось, что на Азовстали находились около тысячи украинских защитников, из которых 600 были ранены, 40 — в тяжелейшем состоянии. Они неоднократно просили применить к ним процедуру extraction (экстракции) и сообщали, что у бойцов проблемы с пищей, водой, лекарствами, боеприпасами.



Россия ничего не может сделать с азовцами в плену – Сергей Гармаш, журналист https://www.youtube.com/embed/ilNdyB2Bl7E

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