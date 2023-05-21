Байден еще не решил, будут ли США сами передавать F-16 Украине — Белый дом 21 мая, 22:36 Американские F-16 в небе над Афганистаном (архивное фото) (Фото:Air Force Tech. Sgt. Matthew Lotz / defense.gov)

Соединенные штаты поддерживают совместные обучения украинских пилотов на современных истребителях, но вопрос о том, будет ли какой-то из этих самолетов передан Украине непосредственно из США, еще не решен.

Об этом заявил в воскресенье, 21 мая, советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан, сообщает Politico.

«Я думаю, что учитывая количество [F-16], которые сейчас доступны на складах наших европейских союзников, и тот факт, что, исходя из денег, предоставленных нам Конгрессом, существует так много других приоритетов в отношении систем, которые можно предоставить. Возможно, мы больше сосредоточимся на передаче [истребителей] третьей стороной, но президент еще не принял окончательного решения», — сказал Салливан, отвечая на вопрос о том, отправят ли США свои самолеты в Украину.

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Коалиция истребителей: когда Украина получит F-16

На фоне саммита G7 в Японии западные партнеры заговорили о формировании коалиции по передаче Украине истребители F-16, которые уже длительное время просит Киев.

Первым шагом станет обучение украинских пилотов. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак 19 мая объявил, что его страна, США, Нидерланды, Бельгия и Дания согласились участвовать в подготовке украинских пилотов на западных истребителях. Британия обещает начать учения уже летом. CNN писало, что решение о совместных тренировках поддержал президент США Джо Байден.

Когда и сколько истребителей получит Украина пока не объявлено.

В Белом доме заявили, что в ближайшие месяцы союзники будут работать над тем, чтобы определить, когда, кто и сколько самолетов передаст Украине. При этом истребители будут предоставляться при условии, что Украина не будет использовать их для ударов по территории РФ.

В Минобороны Украины надеются, что F-16 появятся в Украине этой осенью.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что не может сказать, сколько истребителей будет передано и когда это произойдет, но отметил, что попытается ускорить их поставки.