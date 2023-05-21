«Риски? Для россиян — да». Байден объяснил, какие новые возможности открывают перед Украиной F-16 21 мая, 15:07 Джо Байден отметил, что F-16 достанут до целей на «большом расстоянии» (Фото:U.S. Air Force)

Глава Белого дома Джо Байден рассказал, какие возможности открывают перед ВСУ истребители F-16, почему США ранее отказывались их поставлять Украине и правы ли в РФ, говоря о рисках эскалации.

В ходе пресс-конференции на полях саммита G7 в Хиросиме президент США заверил, что Штаты готовы готовить украинских летчиков.

«США вместе с нашими союзниками и партнерами могут приступить к обучению украинских пилотов на самолетах четвертого поколения, включая F-16, чтобы усилить украинские воздушные силы, как часть долгосрочного усиления возможностей Украины защищать себя. В прошлом году мы предоставляли все, что было необходимо, чтобы справиться с текущими вызовами. Сейчас мы двигаемся в направлении того, чтобы сделать Украину способной защищаться от угроз, кроме тех, с которыми ей приходилось иметь дело до сих пор», — сказал Байден.



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Он пояснил, что до определенного момента эти самолеты не могли играть решающей роли в достижении военных успехов, а самыми актуальными видами вооружений на фронте были ПВО и бронетехника.

«Касательно F-16. Они не нужны, например, в Бахмуте. Они не дадут дополнительных результатов. С предоставления всего, начиная с противоракетной обороны, мощных танков, которые сейчас могут привести к результатам на Донбассе, где происходят боевые действия, у них (ВСУ — ред.) уже все это есть. Еще немного больше поступает, но в основном у них это есть, и они могут хорошо противостоять», — заявил президент США.

Однако теперь, когда ВСУ могут добиться значительных успехов в результате своего контрнаступления, отодвинув линию фронта, F-16 способны развить их, увеличив дальность будущих атак.

«Ранее была ситуация, когда россияне могли находиться вне зоны имеющихся возможностей. Теперь эти истребители F-16 могут изменить ситуацию… У них (украинцев — ред.) будет уверенность, что они смогут противостоять России, защищаться… Я не думаю, что F-16 будут сейчас принимать участие (в контрнаступлении — ред.)… Но если будет успех в ближайшей перспективе, то дальше необходимо будет воевать с россиянами, которые базируются на большом расстоянии, куда нельзя достать нынешними силами. То есть, как танки, которые ранее не были нужны, а теперь нужны. Таким образом все меняется», — отметил Байден.

На просьбу журналистов прокомментировать заявление МИД РФ об «эскалационном сценарии» из-за поставок F-16 Украине и рисков для западных стран Байден сказал: «Риски? Для них (россиян — ред.) — да».

