Может получить Украина. Нидерланды отменили сделку о продаже F-16 частной компании — СМИ 20 мая, 18:30 Украина может получить F-16, которые Нидерланды отказались продавать Draken International (Фото:Tom Evensen/www.flickr.com)

Нидерланды отменили сделку о продаже своих F-16 частной компании Draken International, сообщил нидерландский ресурс оборонной аналитики Oryxspioenkop.

Мілітарний портал сообщает, что компания, которая занимается подготовкой летчиков, должна была получить 40 F-16. Первые 12 истребителей Нидерланды уже продали в 2022 году. Однако опцион на еще 28 истребителей не был реализован.

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В 2021 году Минобороны Нидерландов сообщало, что эти 28 истребителей должны быть выведены из эксплуатации до мая 2024 года. Милитарный портал пишет, что, вероятно, они будут переданы Воздушным силам ВСУ.

Oryxspioenkop также полагает, что эти истребители передадут Украине, сообщает Reuters.

20 мая в Белом доме подтвердили участие в «коалиции истребителей». Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что в ближайшие месяцы союзники будут работать над тем, чтобы определить, когда, кто и сколько самолетов поставит.

Салливан сообщил, что Украина получит истребители при условии, что их не будут использовать для ударов по территории Российской Федерации.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак 19 мая объявил, что его страна, США, Нидерланды, Бельгия и Дания будут участвовать в обучении украинских пилотов на западных истребителях.

Советник Министерства обороны Украины Юрий Сак заявил, что Киев надеется, что истребители F-16 появятся в Украине осенью.