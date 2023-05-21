Для начала Украина может получить несколько десятков F-16 — Игнат 21 мая, 21:39 Запад готовится к передаче истребителей F-16 Украине (Фото:REUTERS / Lukasz Glowala)

На начальных этапах Украине могут передать несколько десятков западных многоцелевых истребителей F-16.



Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

Он отметил, что решение о передаче F-16 действительно историческое и станет толчком на пути к победе Украины.

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По его словам, сейчас можно говорить лишь об условных цифрах по количеству самолетов, которые могут быть переданы.

«Количество средств вооружения не будет широко сейчас обнародоваться. … Безусловно никто не будет передавать поштучно эти самолеты. Эти самолеты будут передаваться подразделениями — это как минимум эскадрилья. В нашем варианте это сейчас 12 плюс самолетов, а у западных партнеров в эскадрильи больше — до 18 самолетов. Таким образом несколько десятков самолетов может быть передано», — сказал Игнат.

Он отметил, что сначала самолеты будут передаваться для решения текущих задач, а после завершения войны западные истребители типа F-16 смогут заменить советские самолеты, которые сейчас находятся на вооружении у Украины.

«У нас, напомню, сейчас четыре основных типа боевых самолетов — это Су-24, Су-25, МиГ-29 и Су-27. Собственно, все эти типы может заменить единый многоцелевой самолет такой как F-16. Понятно, что если он один выполняет все те функции, что другие, то количество техники может быть меньше, чем было в Украине до начала полномасштабного вторжения», — отметил представитель Воздушных сил.

Игнат отметил, что F-16 будет способствовать обороне страны и усилит противовоздушную оборону. Передача этих самолетов, по его словам, позволит защитить страну от обстрелов внутри; отогнать подальше от границ российские самолеты, которые обстреливают прифронтовые территории управляемыми авиабомбами; позволит навести порядок в море и помочь сухопутным силам обороны деоккупировать захваченные территории.

«Это те ключевые вещи для чего нужен нам этот самолет. Вооружение F-16 позволяет справиться со всеми задачами, которые я перечислил», — сказал Юрий Игнат.

Коалиция истребителей: когда Украина получит F-16

На фоне саммита G7 в Японии западные партнеры заговорили о формировании коалиции по передаче Украине истребители F-16, которые уже длительное время просит Киев.

Первым шагом станет обучение украинских пилотов. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак 19 мая объявил, что его страна, США, Нидерланды, Бельгия и Дания согласились участвовать в подготовке украинских пилотов на западных истребителях. Британия обещает начать учения уже летом. CNN писало, что решение о совместных тренировках поддержал президент США Джо Байден.

Информация о том когда и сколько истребителей получит Украина остается пока нечеткой.

В Белом доме заявили, что в ближайшие месяцы союзники будут работать над тем, чтобы определить, когда, кто и сколько самолетов передаст Украине. При этом истребители будут предоставляться при условии, что Украина не будет использовать их для ударов по территории РФ.

В Минобороны Украины надеются, что F-16 появятся в Украине этой осенью.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что не может сказать, сколько истребителей будет передано и когда это произойдет, но отметил, что попытается ускорить их поставки.