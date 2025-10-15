Впервые ракета Barracuda-500 с дальностью поражения более 900 км от компании Anduril была продемонстрирована в сентябре 2024 года (Фото: J.W. Aero)

Сейчас в США появилась целая плеяда разработок новых миниатюрных крылатых ракет, утверждает Олег Катков, главный редактор военного портала Defense Express. Его мнение приводит NV в интервью «По цене $12,5 млн получится 40 ракет» — о том, сколько Tomahawk может купить для ВСУ Европа, какие их аналоги имеет Россия, а какие США и Франция.

Одна из таких новинок — боеприпас Barracuda-500 с дальностью поражения более 900 км при запуске с воздуха и весом боевой части 45 кг.

Впервые эта крылатая ракета от компании Anduril была продемонстрирована в сентябре 2024-го и сейчас боеприпас находится на стадии испытаний.

По словам Каткова, уже обнародованы некоторые характеристики и возможность запуска ракеты с наземной пусковой установки.

«Но следует понимать, — объясняет Катков, — любое изделие, которое еще не пошло в серийное производство, не имеет запасов».

А потому в случае поставок таких ракет Украине речь будет идти не только о новом контракте, но и о необходимости ждать, пока Anduril произведет соответствующую партию ракет. После чего можно будет их получить и протестировать в реальных боевых условиях.

Кроме того, по словам главного редактора Defense Express, у военно-промышленной корпорации Lockheed Martin также есть своя разработка — многоцелевая крылатая ракета CMMT.

«Технически она должна быть примерно такого же класса, что и Barracuda», — рассуждает Катков. И добавляет, что эта ракета тоже пока проходит испытания.

Заявляется, что дальность поражения новинки от Lockheed Martin — 800 км, тогда как вес боевой части не оглашается. Ориентировочная цена боеприпаса — до $150 тыс. за единицу.

Учитывая это, Катков обращает внимание на инициативу США и НАТО для ускорения поставок вооружений Украине — механизм PURL (Prioritized Ukraine Requirements List), в рамках которого продают оружие. Средний вклад каждой страны в PURL составляет $500 млн. Таким образом при цене нового боеприпаса CMMT в $150 тыс. можно рассчитывать на 3,3 тыс. ракет от Lockheed Martin, считает специалист.

«Пока трудно сказать, за какое время такое количество ракет может собрать военно-промышленная корпорация, — делится мыслями знаток, — но в случае Anduril, которая производит Barracuda, это годовой объем производства».

Так, компания Anduril уже объявила, что к концу 2026-го темп производства, при условии соответствующего заказа, должен составлять до 3000 единиц или нескольких тысяч единиц в год.

«Прямо сейчас этих 3000 ракет физически нет, их нам не смогут сразу отдать», — убеждает Катков. И продолжает, что если бы Украина имела хотя бы тысячу ракет Barracuda и одним залпом запустила их по врагу, то это был бы огромный успех.

Таким образом целесообразной тактикой использования таких ракет, специалист считает их накапливать, а затем выпускать по врагу.

«Так же, как россияне используют свои ракеты и шахеды», — говорит Катков.

Напомним, 28 сентября вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что в администрации президента США Дональда Трампа обсуждают предоставление Украине дальнобойных ракет. И хотя до сих пор нет четкого понимания относительно предоставления Киеву этих боеприпасов, 7 октября Трамп заявил, что «практически принял» решение об их передаче.

14 октября президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что посетит Вашингтон по приглашению Дональда Трампа.

По данным издания Axios, во время встречи в Белом доме Трамп и Зеленский обсудят возможность поставки Украине ракет Tomahawk.

Впрочем, аналитики сомневаются, что передача Киеву дальнобойных крылатых ракет может произойти быстро.

Впрочем, аналитики сомневаются, что передача Киеву дальнобойных крылатых ракет может произойти быстро.