Эпопея с поставками дальнобойных ракет Tomahawk может занять не один месяц (Фото: U.S. NAVY)

Эпопея с поставками американских дальнобойных ракет Tomahawk может занять минимум несколько месяцев, прогнозирует глава постоянной делегации Верховной Рады в Парламентской ассамблее НАТО, заместитель председателя комитета по вопросам нацбезопасности Егор Чернев.

На своей странице в Facebook он добавил, что «все будет не так быстро, как хотелось».

«Трамп не случайно сказал, что „почти“ решил, что не хочет эскалации, и что хочет уточнить, как эти ракеты будут использоваться… Так что этапы четко определены: могу передумать и не поставлять, могу поставить, но не позволить использовать, могу разрешить использовать только по конкретным целям», — заявил он.

По словам народного депутата, ракеты Tomahawk являются средством давления на российского диктатора Владимира Путина и попытки заставить его пойти на переговоры, и только потом — усиление военных возможностей Украины.

Он подчеркнул, что на каждом из перечисленных этапов Путину дается возможность отступить и пойти на переговоры, а потому, скорее всего, поставки и использование ракет будут очень постепенными.

«Сначала ракеты нам дадут, но несколько штук, или пару десятков, но стрелять ими сразу не позволят и посмотрят по реакции кремля. Если реакции не будет — сможем ударить несколькими по российскому пограничному. Если же путин и после этого не пойдет на переговоры — радиус сможем немного увеличить, а поставки немного увеличить, а поставки чуть-чуть увеличить, а поставки немного увеличить. степени того, как пути будут продолжать эскалацию войны. И, наконец, только через некоторое время все ограничения будут сняты, кроме, возможно, ударов по кремлю и непосредственно по путину», — отметил народный депутат.

Он подчеркнул, что «вся эта эпопея может занять как минимум несколько месяцев», но это уже будет реальное давление и реальный аргумент.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что «практически принял» решение о передаче ракет Tomahawk Украине.

«Да, я уже практически принял решение, если подумать. Я хочу узнать, что они с ними делают. Да, знаете, куда они их отправляют? Думаю, мне придется задать этот вопрос», — сказал Трамп.

26 сентября британская газета The Telegraph сообщила, что президент Украины Владимир Зеленский во время закрытой встречи на полях Генассамблеи ООН попросил своего американского коллегу Дональда Трампа предоставить ракеты Tomahawk.

По словам собеседников издания, Зеленский сказал Трампу, что высокотехнологичное оружие поможет посадить российского диктатора Владимира Путина за стол переговоров для обсуждения мирного соглашения.

Инфографика: NV

В интервью The Axios Show 25 сентября президент Зеленский заявил, что чиновники Кремля должны узнать, где расположены ближайшие укрытия, поскольку Силы обороны Украины собираются использовать дальнобойное оружие в случае его получения от США.

В том же интервью Зеленский сказал, что Трамп поддержал ответные удары Украины по энергетике и военным объектам РФ.

28 сентября вице-президент США Джей Ди Вэнс сказал, что в администрации обсуждают предоставление Украине дальнобойных ракет Tomahawk.

1 октября The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников сообщил, что США предоставят Украине разведданные для ракетных ударов вглубь территории России.

2 октября во время общения с медиа перед саммитом Европейского политического сообщества в Дании Зеленский подтвердил, что во время встречи с Дональдом Трампом обсуждал предоставление Украине дальнобойного оружия.

В тот же день пресс-секретарь кремлевского режима Дмитрий Песков пригрозил, что российская сторона «должным образом» отреагирует на передачу Украине ракет Tomahawk.