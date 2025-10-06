Новые заявления Владимира Путина свидетельствуют, что Кремль пытается сорвать возможное решение США о поставках Украине ракет Tomahawk . Их получение обеспечило бы Силам обороны Украины возможность поразить от 1,6 тыс. до 2 тыс. военных целей в глубоком тылу России.

Об этом идет речь в новом отчете Института изучения войны, который приводит карту расположения потенциальных военных целей в России для американских ракет Tomahawk в двух разных вариантах дальности этих ракет.

Если бы Украина получила версию Tomahawk с дальностью поражения до 2500 км, в пределах ее досягаемости оказалось бы не менее 1945 российских военных объектов, подсчитали аналитики ISW. А в пределах 1600-километрового варианта ракет — не менее 1655 объектов.

Инфографика: ISW

В ISW подчеркивают, что способность Украины наносить ракетные удары по глубокому тылу России с большей полезной нагрузкой благодаря ракетам Tomahawk позволила бы Украине значительно повредить — если не уничтожить — такие ключевые российские военные объекты, как завод по производству шахедов в Елабуге (Республика Татарстан) или авиабаза Энгельс-2 в Саратовской области. Именно с этой авиабазы Россия запускает стратегические бомбардировщики, выпускающие крылатые ракеты воздушного базирования во время массированных комбинированных ударов по Украине. Россия также смогла значительно нарастить производство беспилотников типа Shahed, расширив завод в Елабуге, что позволило ей наносить все более масштабные и участившиеся удары дальнобойными дронами по Украине, напоминают в ISW. Отмечают, что в сентябре 2025 года российские ночные ударные включали в среднем 187 БпЛА за ночь (значительная часть которых являются шахедами), тогда как аналогичные ударные пакеты в январе 2025 года включали в среднем только 83 беспилотника каждую ночь. Кроме того, в сентябре 2025 года Россия начала чаще наносить массированные удары, в которых каждый раз применяет более 500 дронов.

Поэтому ракеты Tomahawk могли бы представлять существенную угрозу для российских военных целей, а потому Кремль пытается помешать Соединенным Штатам по этому решению, чтобы сохранить для России возможность использовать глубокий тыл в качестве надежного убежища для важных объектов. Хотя Украина способна наносить удары собственными дальнобойными БПЛА по значительной части российского тыла, однако полезная нагрузка этих беспилотников ограничена и недостаточна для уничтожения специализированных объектов, подчеркивает Институт изучения войны.

Инфографика: NV

Российский диктатор Владимир Путин персонально продолжает попытки удержать США от поставок Украине ракет Tomahawk. В частности, в недавнем интервью от 5 октября он связал с этим аспектом тему улучшения двусторонних отношений между США и Россией. Путин заявил, что поставки Tomahawk «приведет к разрушению» якобы намечающейся «позитивной тенденции» в отношениях между США и Россией, манипулируя требованиями ограничения поддержки Украины. ISW продолжает оценивать, что Путин пытался содействовать сближению между США и Россией, в частности путем давления на администрацию Трампа по участию в переговорах о контроле над вооружениями, чтобы обеспечить выполнение желаемых требований России в ее войне против Украины.

Аналитики ISW обратили внимание, что в последнее время Путин продвигает различные риторические призывы, чтобы сдержать администрацию Трампа от решения предоставить Украине Tomahawk. 2 октября Путин угрожающе предостерег Соединенные Штаты от продажи этих ракет Киеву, утверждая, что американским военнослужащим придется напрямую присоединяться к украинским ударам с использованием этих ракет. Путин также заявил, что подобные удары ознаменуют новый этап эскалации, но не изменят ситуацию на поле боя.

В ISW напоминают, что Путин уже приводил подобные доводы, когда США рассматривали возможность поставки Украине ракет ATACMS, истребителей F-16 и танков Abrams. Поэтому диктатор пытается использовать разные подходы — от угроз ухудшением двусторонних отношений до уменьшения полезности ракет на словах — чтобы повлиять на принятие решений со стороны США, резюмируют аналитики.