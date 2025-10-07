Министр иностранных дел Украины в 2014−2019 годах Павел Климкин рассказал в интервью Radio NV , как президент США Дональд Трамп может нанести политический удар по российскому диктатору Владимиру Путину, приняв решение о передаче ракет Tomahawk , как расценивает заявления экс-канцлера Германии Ангелы Меркель о причинах полномасштабной войны и какие стратегии в отношении Украины пишутся в Москве.

— Я должен задать вам вопрос относительно этой риторической игры вокруг ракет Tomahawk. Президент Трамп, отвечая на вопрос журналистов, сказал о том, что он уже почти принял решение, чтобы предоставить Украине Tomahawkы. Цитата: «Я хочу узнать, что они с ними будут делать». О Tomahawk уже посчитали, в частности в Американском институте изучения войны, что они могут бить на 2500 километров. Это 1945 объектов, включая производство шахедов в Елабуге и авиабазу стратегических бомбардировщиков в Энгельсе. Но одновременно с этим, например, эксперты говорят, что вероятность того, что мы Tomahawk получим, мала. Как вы понимаете эту игру вокруг Tomahawk?

— Можно же нанести ракетный удар, а можно нанести политический. И пока это политический сигнал о желании рассмотреть возможность [поставки] других видов оружия, которые могут применяться, в частности Tomahawk, хотя Tomahawk — это, скорее, символическая история. Я не исключаю каких-то реальных решений, но, во-первых, они технически и милитаристски непростые. Tomahawk не запускается как дрон. Он требует соответствующей инфраструктуры, технического обслуживания, требует, скорее всего, американцев, которые будут непосредственно нам в этом помогать. И со всем этим нужно разобраться.

Во-вторых, если Трамп — как средство давления, а не как средство милитарного влияния — и поставит несколько ракет, мы будем вынуждены согласовывать использование каждой из них. Причем согласовывать не на милитарном уровне, а на политическом, с американцами. Это, конечно, будет усложнять всю процедуру тотально.

Тем не менее, сам разговор о Tomahawk, как по мне, отражает смену риторики и говорит, что да, какие-то элементы давления могут быть. Они могут быть и риторическими, но, скорее, это отражение изменения ментальности. И Трамп говорит: «Окей, я готов подождать, если Путин не готов на какие-то реальные переговоры, но если это время не будет использовано для того, чтобы понять, что серьезные переговоры важны, тогда, возможно, [будет] также и рост давления на Россию».