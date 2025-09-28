В эфире канала Fox News Вэнс заявил, что «именно в эту минуту мы ведем переговоры по этому вопросу (предоставление Украине Tomahawk — ред.)».

Он также отметил, что «это вопрос, по которому окончательное решение будет принимать президент» США Дональд Трамп.

«Президент сделает то, что лучше всего отвечает интересам Соединенных Штатов Америки. Это является движущей силой его решений в области внешней политики и оборонной политики», — добавил вице-президент США.

Обсуждение предоставления Украине ракет Tomahawk

26 сентября издание Axios сообщило, что ракеты Tomahawk — единственная система американского оружия, которую президент США Дональд Трамп не согласился продавать странам НАТО для Украины.

Британское издание The Telegraph со ссылкой на источники писало, что президент Украины Владимир Зеленский во время закрытой встречи на полях Генассамблеи ООН попросил своего американского коллегу Дональда Трампа предоставить ракеты Tomahawk.

По словам собеседников издания, Зеленский сказал Трампу, что высокотехнологичное оружие поможет посадить российского диктатора Владимира Путина за стол переговоров для обсуждения мирного соглашения.

Кроме того, в интервью The Axios Show, которое опубликовали 25 сентября, президент Зеленский заявил, что чиновники Кремля должны знать, где расположены ближайшие укрытия, поскольку Силы обороны Украины собираются использовать дальнобойное оружие в случае его получения от США.

В том же интервью Зеленский сказал, что Трамп поддержал ответные удары Украины по энергетике и военным объектам РФ.

В июле 2025 года издание The Washington Post со ссылкой на собственный источник сообщило, что Трамп рассматривал возможность передать Украине ракеты Tomahawk, которые могут поразить Москву или Санкт-Петербург.

Однако заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий отметил, что если США передадут дальнобойные ракеты Tomahawk, их будет сложно развернуть, ведь у Украины нет стратегических самолетов, с которых их запускают.

