«На всю Францию 200 ракет». Катков — о том, какие у Запада есть альтернативы американским Tomahawk и чем интересны MdCN и Barracuda-500

15 октября, 11:19
Французская крылатая ракета MdCN (на фото) в числе альтернатив американским Tomahawk, которые сейчас есть на вооружении стран НАТО (Фото: DR)

Автор: Роман Фещенко

Олег Катков, главный редактор военного портала Defense Express, поделился мыслями, о западных крылатых ракетах, которые могут заменить дальнобойные Tomahawk и быть эффективными в войне против РФ.

Размышляя над тем, какие сейчас есть альтернативы американским дальнобойным ракетам Tomahawk, Олег Катков, главный редактор военного портала Defense Express, утверждает, что по аналогичной дальности поражения — более 1000 км — и весу боевой части в 450−500 кг, это единственная на сегодня серийная крылатая ракета, которая есть у западных союзников. Его мнение приводит NV в интервью «По цене $12,5 млн получится 40 ракет» — о том, сколько Tomahawk может купить для ВСУ Европа, какие их аналоги имеет Россия, а какие США и Франция.

Поэтому специалист предлагает рассматривать альтернативы с меньшим весом боевой части. В первую очередь, это французская крылатая ракета MdCN, имеющая дальность поражения около 1000 км и боевую часть в 250−300 кг.

«Но это ракета исключительно морского базирования, — объясняет Катков, — и таких боеприпасов на всю Францию есть примерно 200 единиц».

Что касается альтернатив с меньшей дальностью, то главный редактор Defense Express называет американскую авиационную крылатую ракету класса воздух-земля AGM-158B JASSM-ER, которая при весе боевой части 450 кг имеет дальность поражения до 900 км.

По словам специалиста, это все действительно дальнобойные боеприпасы с существенной боевой частью.

Впрочем, если пренебречь таким весом боевой части, то Соединенные Штаты имеют ряд миниатюрных крылатых ракет, которые сейчас в разработке, уверяет Катков.

Так, по его словам, среди таких альтернативных вариантов есть боеприпас Barracuda-500 с дальностью поражения более 900 км при запуске с воздуха и весом боевой части 45 кг.

«В Украине такое изделие назвали бы ракето-дроном, — рассуждает эксперт, — но в США его позиционируют как крылатую ракету».

Свою мысль он объясняет тем, что после того, как Пентагон выступил с призывом о необходимости производства большого количества дальнобойных крылатых ракет, американские оружейники восприняли этот призыв так, что фактически стали предлагать ракето-дроны. Именно благодаря этому сейчас в США появилась целая плеяда новых перспективных разработок.

Напомним, 28 сентября вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что в администрации президента США Дональда Трампа обсуждают предоставление Украине дальнобойных ракет. И хотя до сих пор нет четкого понимания относительно предоставления Киеву этих боеприпасов, 7 октября Трамп заявил, что «практически принял» решение об их передаче.

14 октября президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что посетит Вашингтон по приглашению Дональда Трампа.

По данным американского издания Axios, во время встречи в Белом доме Трамп и Зеленский обсудят возможность поставки Украине ракет Tomahawk.

Впрочем, аналитики сомневаются, что передача Киеву дальнобойных крылатых ракет может произойти быстро.

Полностью интервью с Олегом Катковым о том, на какие еще крылатые ракеты может рассчитывать Украина, если США будут медлить с предоставлением ВСУ дальнобойных Tomahawk, читайте здесь.

