Какова вероятность, что США поставят такое оружие, и что известно, в частности, о ракетах Barracuda, в эфире Radio NV рассказал авиаэксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации Валерий Романенко.

Валерий Романенко авиационный эксперт

Вдруг так [произойдет и США передадут эти ракеты] - это для нас будет большая поддержка. Я не говорю о том, что есть более эффективные ракеты для F-16.

В семействе Barracuda [есть вариант с боевой частью] 45 килограммов — это ракета, которая Barracuda-100. А есть еще варианты Barracuda-250 и Barracuda-500. То есть это семейство крайне дешевых, крайне примитивных ракет, которые чуть ли не штамповкой изготавливаются. И из-за их низкой стоимости могут выпускаться массово и, соответственно, использоваться массово.