«Крайне дешевые, приличная дальность». Что известно о ракетах Barracuda, которые США рассматривают для передачи Украине — авиаэксперт

2 октября, 16:51
Поделиться:
Ракета Барракуда-250 (Фото: anduril.com)

Ракета Барракуда-250 (Фото: anduril.com)

Автор: Василий Пехньо

США изучают вариант поставки Украине ракет Tomahawk и Barracuda, а также других образцов вооружения американского производства, сообщает The Wall Street Journal.

Какова вероятность, что США поставят такое оружие, и что известно, в частности, о ракетах Barracuda, в эфире Radio NV рассказал авиаэксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации Валерий Романенко.

Реклама

Валерий Романенко

авиационный эксперт

Вдруг так [произойдет и США передадут эти ракеты] - это для нас будет большая поддержка. Я не говорю о том, что есть более эффективные ракеты для F-16.

В семействе Barracuda [есть вариант с боевой частью] 45 килограммов — это ракета, которая Barracuda-100. А есть еще варианты Barracuda-250 и Barracuda-500. То есть это семейство крайне дешевых, крайне примитивных ракет, которые чуть ли не штамповкой изготавливаются. И из-за их низкой стоимости могут выпускаться массово и, соответственно, использоваться массово.

Теги:   Радио NV Война России против Украины ракети Tomahawk США

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies