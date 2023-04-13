ФСБ РФ назначила еще одного «виновного» в подрыве пропагандиста Владлена Татарского: не обошлись без «украинского следа»

13 апреля, 10:49
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ФСБ назвала якобы гражданина Украины Юрия Денисова причастным к подрыву пропагандиста Владлена Татарского (Фото:РИА Новости / Telegram)

ФСБ назвала якобы гражданина Украины Юрия Денисова причастным к подрыву пропагандиста Владлена Татарского (Фото:РИА Новости / Telegram)

Российская ФСБ заявила о причастности к подрыву в Санкт-Петербургском кафе пропагандиста Владлена Татарского якобы гражданина Украины по имени Юрий Денисов.

Как пишут российские СМИ со ссылкой на ФСБ, Денисов готовил убийство совместно с ранее обвиняемой Дарьей Треповой. По версии ФСБ он через сервис доставки и посредника передал ей взрывное устройство.

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В России заявляют, что Денисов прибыл из Киева в феврале через территорию Латвии в московский регион, где собирал сведения о Татарском, а после его убийства 3 апреля вылетел из России транзитом через Армению в Турцию.

Россияне обещают объявить его в международный розыск.

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Кроме заявлений о причастности украинских спецслужб, в ФСБ обвинили и находящихся за рубежом российских оппозиционеров. Там заявили, что Трепова реализовала убийство Татарского якобы в результате неоднократных призывов руководителей Фонда борьбы с коррупцией Навального — Леонида Волкова и Ивана Жданова.

Российский пропагандист Владлен Татарский умер в результате взрыва на своем «творческом вечере» в кафе в Санкт-Петербурге 2 апреля. По информации СМИ, бомбу на встречу с пропагандистом якобы пронесла девушка по имени Дарья Трепова. Взрывчатка была спрятана в статуэтке, которую она подарила Татарскому.

3 апреля российские силовики задержали Трепову. Ей предъявили обвинения по статье о теракте и 4 апреля арестовали.

В России также заявили о причастности к убийству Татарского украинских спецслужб и представителей Фонда российского оппозиционера Алексея Навального.

Согласно версии российских силовиков, Трепову «завербовал» через Telegram журналист, живущий в Украине. За убийство Татарского ей якобы «пообещали» сделать ее «редактором в Киеве».

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Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя взрыв в Санкт-Петербурге и ликвидацию Владлена Татарского, заявил, что об этом должна думать Россия.

В украинской разведке заявили, что ответственность за смерть Татарского несет российский диктатор Владимир Путин и его режим.

В то же время, ответственность за ликвидацию пропагандиста взяла на себя так называемая Национальная Республиканская Армия.

Редактор: София Лазарова

Теги:   Россия Санкт-Петербург Украина-Россия ФСБ ФСБ России Российская пропаганда Взрыв Война России против Украины Владлен Татарский

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