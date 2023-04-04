Ответственность за ликвидацию пропагандиста Татарского взяла на себя Национальная республиканская армия 4 апреля, 20:39 Владлен Татарский незадолго до смерти (Фото:скриншот видео / ЧТД / Telegram)

Ответственность за ликвидацию пропагандиста Владлена Татарского в Санкт-Петербурге взяла на себя так называемая Национальная Республиканская Армия.

Заявление организации опубликовано, в частности, в Telegram-канале Роспартизан.



«Мы организовали и осуществили акцию 2 апреля 2023 года против группы Z-активистов и лично против известного поджигателя и пропагандиста войны, военного преступника Максима Фомина, известного как Владлен Татарский. Данная акция подготовлена и осуществлена нами автономно, и мы не имеем связи и не получали помощи ни от каких иностранных структур и тем более спецслужб», — сказано в манифесте.



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В организации также заявили, что акция не была направлена против «мирных граждан», а все пострадавшие — сторонники полномасштабной войны против Украины. Так называемая НРА призвала «российских правозащитников» помочь Дарье Треповой и призвала россиян оказывать все виды сопротивления российскому режиму «вплоть до его полного уничтожения».

Ранее так называемая НРА взяла на себя ответственность за убийство дочери путинского пропагандиста и идеолога Александра Дугина Дарьи ночью 20 августа 2022 года.

Российский оппозиционер Илья Пономарев говорил, что «НРА» — это подпольная «активистская сеть» на территории России.



2 апреля пропагандист Владлен Татарский погиб в результате взрыва в Санкт-Петербурге.



По данным российских СМИ, взрыв произошел в кафе, связанном с хозяином ЧВК Вагнера Евгением Пригожиным. По предварительной информации, в заведении проходил «творческий вечер» Татарского. Бомбу на встречу с пропагандистом якобы пронесла девушка по имени Дарья Трепова — росСМИ утверждают, что взрывчатка находилась в статуэтке. Ее задержали 3 апреля, а на следующий день арестовали на два месяца.



Россия обвинила в убийстве Татарского спецслужбы Украины, которые якобы привлекли к этому представителей Фонда российского политика Алексея Навального.



Владлен Татарский (настоящее имя Максим Фомин) — российский пропагандист, «военкор», известный своими антиукраинскими высказываниями, родом из Макеевки Донецкой области.

Он оправдывал нападение России на Украину, а также заявлял, что Россия «всех победит, всех убьет, всех, кого надо, ограбит». Во время отключений света по всей Украине говорил, что «нужно продолжать обстрелы», потому что «больше будут дохнуть на операционных столах».

С 2011 года находился в тюрьме в Горловке за грабеж, но после российского вторжения в 2014 году скрылся и начал воевать в рядах российских боевиков против Украины.