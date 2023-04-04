ГУР — о смерти Татарского: Его убил Путин, когда напал на Украину. Результаты для пособников террористов будут одинаковыми 4 апреля, 16:50 Пропагандиста Татарского ликвидировали 2 апреля в кафе Санкт-Петербурга (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

Комментируя ликвидацию российского пропагандиста Владлена Татарского, представитель Главного управления разведки Андрей Юсов сказал, что ответственность за его смерть несет российский диктатор Владимир Путин и его режим.

Об этом он заявил в эфире телемарафона во вторник, 4 апреля.

По словам Юсова, Татарского, как и других более 175 тысяч россиян, «убил Путин, когда вторгся в Украину» и начал полномасштабную войну 24 февраля. Это не зависит от того, погибли они из-за «досадной случайности» либо же получили «справедливый приговор» от внутренних сил сопротивления или Украины, говорит он.

Видео дня

«Результаты для всех предателей и пособников террористов будут одинаковыми. Если говорить о перспективах для „других Татарских“, то, безусловно, в украинской тюрьме для каждого такого пропагандиста значительно безопаснее, чем в российском баре», — подчеркнул Юсов.

Накануне Россия обвинила в убийстве Татарского спецслужбы Украины, которые якобы привлекли к этому представителей Фонда российского политика Алексея Навального. Комментируя ликвидацию пропагандиста, президент Владимир Зеленский заявил, что об этом должно думать РФ.

2 апреля пропагандист Владлен Татарский, известный своими антиукраинскими высказываниями, погиб в результате взрыва в Санкт-Петербурге.

По данным российских СМИ, взрыв произошел в кафе, связанном с хозяином ЧВК Вагнера Евгением Пригожиным. По предварительной информации, в заведении проходил «творческий вечер» Татарского. Бомбу на встречу с пропагандистом якобы пронесла девушка по имени Дарья Трепова — росСМИ утверждают, что взрывчатка находилась в статуэтке. Ее задержали 3 апреля.

