Убийство пропагандиста Татарского: российские силовики задержали подозреваемую Дарью Трепову

3 апреля, 11:08
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Дарья Трепова (Фото:Life Shot / Telegram)

Дарья Трепова (Фото:Life Shot / Telegram)

В понедельник, 3 апреля, в России была задержана Дарья Трепова. Ее подозревают в причастности к взрыву в кафе в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб пропагандист Владлен Татарский.

Об этом сообщил Следком РФ.

Telegram-канал 112 опубликовал первое фото Дарьи Треповой после задержания.

Дарья Трепова после задержания (Фото: 112 / Telegram)
Дарья Трепова после задержания / Фото: 112 / Telegram

2 апреля российский пропагандист Владлен Татарский погиб в результате взрыва в Санкт-Петербурге. Главной подозреваемой в деле стала 25-летняя Дарья Трепова.

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По данным российских СМИ, взрыв произошел в кафе Стрит-бар, которое принадлежит главарю ЧВК Вагнера Евгению Пригожину. По предварительной информации, в заведении проводился «творческий вечер» Татарского.

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По информации СМИ, бомбу на встречу с пропагандистом якобы пронесла девушка по имени Дарье Трепова. Она спрятала ее в статуэтку, подарила Татарскому, а сама покинула место до взрыва.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Россия Война России против Украины Владлен Татарский

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