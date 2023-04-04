Российский суд арестовал Трепову по делу об убийстве Владлена Татарского

4 апреля, 19:13
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Трепову задержали 3 апреля (Фото:Investigative Committee of Russia/Handout via REUTERS)

Трепову задержали 3 апреля (Фото:Investigative Committee of Russia/Handout via REUTERS)

Российский суд во вторник, 4 апреля, арестовал 26-летнюю Дарью Трепову, которую обвиняют в теракте и убийстве пропагандиста Владлена Татарского.

Об этом сообщает российский ресурс Медуза.

Сообщается, что Басманский суд Москвы арестовал Трепову на два месяца. Ее обвиняют по статье о теракте.

2 апреля пропагандист Владлен Татарский, известный своими антиукраинскими высказываниями, погиб в результате взрыва в Санкт-Петербурге.

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По данным российских СМИ, взрыв произошел в кафе, связанном с хозяином ЧВК Вагнера Евгением Пригожиным. По предварительной информации, в заведении проходил «творческий вечер» Татарского.

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Бомбу на встречу с пропагандистом якобы пронесла девушка по имени Дарья Трепова — росСМИ утверждают, что взрывчатка находилась в статуэтке. Ее задержали 3 апреля.

Накануне Россия обвинила в убийстве Татарского спецслужбы Украины, которые якобы привлекли к этому представителей Фонда российского политика Алексея Навального. Комментируя ликвидацию пропагандиста, президент Владимир Зеленский заявил, что об этом должно думать РФ.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Пропагандист Теракт Убийство Владлен Татарский

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