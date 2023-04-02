Пропагандист Татарский погиб после взрыва в кафе Пригожина в Санкт-Петербурге 2 апреля, 18:59 Владлен Татарский (Фото:via dixinews)

В воскресенье, 2 апреля, российский пропагандист Владлен Татарский погиб после взрыва в Санкт-Петербурге.

Обновлено в 19:20. В МВД страны-агрессора подтвердили смерть Татарского.

По данным российских СМИ, взрыв произошел в кафе Стрит-бар, где, предварительно, происходил «творческий вечер» Татарского. Из-за этого по меньшей мере один человек погиб, еще по меньшей мере шесть — получили ранения.

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По данным Telegram-канала Mash, бомбу на встречу с военкором пронесла девушка. Она спрятала ее в статуэтку и подарила Татарскому.

Как уточняет Фонтанка, кафе принадлежит основателю ЧВК Вагнера Евгению Пригожину. В выходные в этом кафе должен был собраться дискуссионный клуб Кибер Z фронт.



Справка: Владлен Татарский (настоящее имя Максим Фомин) — российский пропагандист, «военкор», известный своими антиукраинскими высказываниями, родом из Макеевки Донецкой области.

Он оправдывал нападение России на Украину, а также заявлял о том, что Россия «всех победит, всех убьет, всех, кого надо, ограбит». Во время отключений света по всей Украине говорил, что «нужно продолжать обстрелы», потому что «больше будут дохнуть на операционных столах».



С 2011 года он находился в тюрьме в Горловке за грабеж, но после российского вторжения в 2014 году скрылся и начал воевать в рядах российских боевиков против Украины.