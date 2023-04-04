«Вариант золотой середины». Политолог назвал самую популярную версию убийства пропагандиста Татарского

4 апреля, 17:53
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Кафе, в котором взорвали Владлена Татарского (Фото:REUTERS/Anton Vaganov)

Кафе, в котором взорвали Владлена Татарского (Фото:REUTERS/Anton Vaganov)

Политолог Владимир Фесенко в интервью Radio NV назвал самую популярную версию убийства российского пропагандиста Владлена Татарского.

«Я думаю, что надо рассматривать разные версии, пока у нас недостаточно информации. Но я добавлю по поводу версий, что это сделали российские спецслужбы. Эта версия, кстати, активно обсуждается и в российских социальных сетях, в тех же Telegram-каналах, в российских оппозиционных СМИ, я думаю, это самая популярная версия», — сказал Фесенко в эфире Radio NV.

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По словам политолога, целями убийства было обвинить Украину и испугать российские элиты, которые слишком расслабились и начали критиковать российского диктатора Владимира Путина.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Россия Владимир Путин ФСБ Владимир Фесенко Евгений Пригожин радио NV Владлен Татарский

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