«Вариант золотой середины». Политолог назвал самую популярную версию убийства пропагандиста Татарского 4 апреля, 17:53 Кафе, в котором взорвали Владлена Татарского (Фото:REUTERS/Anton Vaganov)

Политолог Владимир Фесенко в интервью Radio NV назвал самую популярную версию убийства российского пропагандиста Владлена Татарского.

«Я думаю, что надо рассматривать разные версии, пока у нас недостаточно информации. Но я добавлю по поводу версий, что это сделали российские спецслужбы. Эта версия, кстати, активно обсуждается и в российских социальных сетях, в тех же Telegram-каналах, в российских оппозиционных СМИ, я думаю, это самая популярная версия», — сказал Фесенко в эфире Radio NV.

Видео дня

По словам политолога, целями убийства было обвинить Украину и испугать российские элиты, которые слишком расслабились и начали критиковать российского диктатора Владимира Путина.