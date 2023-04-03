Зеленский — о смерти пропагандиста Татарского: Об этом должна думать Россия. Я думаю о нашей стране 3 апреля, 14:42 Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал взрыв в кафе Санкт-Петербурга, в результате которого погиб российский пропагандист Владлен Татарский. Он заявил, что об этом должна думать РФ.

Такую позицию глава государства озвучил во время визита в Черниговскую область в понедельник, 3 апреля, пишет Укринформ.

«Я не думаю о том, что происходит в Санкт-Петербурге или Москве. Об этом должна думать Россия. Я думаю о нашей стране», — сказал Зеленский.

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2 апреля российский пропагандист Владлен Татарский погиб в результате взрыва в Санкт-Петербурге. Он произошел произошел в кафе Стрит-бар, которое связывается с владельцем ЧВК Вагнера Евгением Пригожиным и где проходил «творческий вечер» Татарского.

По информации СМИ, бомбу на встречу с пропагандистом якобы пронесла девушка, спрятав ее в статуэтку, которую подарила Татарскому, а сама покинула место до взрыва. Главной подозреваемой по делу стала 25-летняя Дарья Трепова. Ее задержали 3 апреля.

Владлен Татарский (настоящее имя Максим Фомин) — российский пропагандист, «военкор», известный своими антиукраинскими высказываниями, родом из Макеевки Донецкой области.

Он оправдывал нападение России на Украину, а также заявлял о том, что Россия «всех победит, всех убьет, всех, кого надо, ограбит». Во время отключений света по всей Украине говорил, что «нужно продолжать обстрелы», потому что «больше будут дохнуть на операционных столах».

С 2011 года он находился в тюрьме в Горловке за грабеж, но после российского вторжения в 2014 году скрылся и начал воевать в рядах российских боевиков против Украины.