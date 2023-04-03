«По-моему, нашему спикеру пришел п*здец». Появилось видео с последними секундами перед убийством пропагандиста Татарского 3 апреля, 21:23 Владлен Татарский незадолго до взрыва (Фото:скриншот видео / ЧТД / Telegram)

В Сети появилось видео, записанное перед взрывом в российском Санкт-Петербурге, в результате которого был убит пропагандист Владлен Татарский.

На видео Татарский подзывает Дарью Трепову, которую называет Настей, сесть к нему поближе, открывает коробку с подаренной ею скульптурой и начинает ее рассматривать.



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Также опубликовано видео с первыми секундами после взрыва, на котором видно, как из здания среди пострадавших выходит Трепова. Автор видео говорит о «теракте» и о том, что «нашему спикеру пришел п***ец».

На видео присутствуют сцены крови

Позже прокремлевский канал 112 опубликовал видео с самим моментом взрыва.

2 апреля пропагандист Владлен Татарский, известный своими антиукраинскими высказываниями, погиб в результате взрыва в Санкт-Петербурге.



По данным российских СМИ, взрыв произошел в кафе, связанном с хозяином ЧВК Вагнера Евгением Пригожиным. По предварительной информации, в заведении проходил «творческий вечер» Татарского. Бомбу на встречу с пропагандистом якобы пронесла девушка по имени Дарья Трепова — росСМИ утверждают, что взрывчатка находилась в статуэтке. Ее задержали 3 апреля.



Владлен Татарский (настоящее имя Максим Фомин) — российский пропагандист, «военкор», известный своими антиукраинскими высказываниями, родом из Макеевки Донецкой области.

Он оправдывал нападение России на Украину, а также заявлял, что Россия «всех победит, всех убьет, всех, кого надо, ограбит». Во время отключений света по всей Украине говорил, что «нужно продолжать обстрелы», потому что «больше будут дохнуть на операционных столах».

С 2011 года находился в тюрьме в Горловке за грабеж, но после российского вторжения в 2014 году скрылся и начал воевать в рядах российских боевиков против Украины.