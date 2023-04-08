Пригожин подарил мертвому Татарскому свою «фирменную» кувалду — видео 8 апреля, 15:56 Надпись на кувалде гласит: «Твое дело живет» (Фото:VStrutinski/Twitter)

Во время церемонии прощания россиян с ликвидированным в Санкт-Петербурге пропагандистом и военным преступником Владленом Татарским ЧВК Вагнера решила подарить ему свою «фирменную» кувалду.

Соответствующее видео было опубликовано в субботу, 8 апреля, в соцсетях.

Как видно на обнародованных кадрах, кувалду, которая стала символом наемников Евгения Пригожина после их жестокой расправы над своим дезертиром Евгением Нужиным, положили прямо рядом с гробом Татарского.

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На ней также можно увидеть надпись: «Владлену Татарскому от бойцов ЧВК Вагнера. Твое дело живет».

Кроме того, на церемонии присутствовал и сам Пригожин.

Татарский был уничтожен 2 апреля в результате взрыва своего собственного бюста, подаренного россиянкой Дарьей Треповой во время его «творческого вечера» в кафе Street Food Bar № 1.