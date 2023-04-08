Пригожин подарил мертвому Татарскому свою «фирменную» кувалду — видео
Надпись на кувалде гласит: «Твое дело живет» (Фото:VStrutinski/Twitter)
Во время церемонии прощания россиян с ликвидированным в Санкт-Петербурге пропагандистом и военным преступником Владленом Татарским ЧВК Вагнера решила подарить ему свою «фирменную» кувалду.
Соответствующее видео было опубликовано в субботу, 8 апреля, в соцсетях.
Как видно на обнародованных кадрах, кувалду, которая стала символом наемников Евгения Пригожина после их жестокой расправы над своим дезертиром Евгением Нужиным, положили прямо рядом с гробом Татарского.
На ней также можно увидеть надпись: «Владлену Татарскому от бойцов ЧВК Вагнера. Твое дело живет».
Кроме того, на церемонии присутствовал и сам Пригожин.
Татарский был уничтожен 2 апреля в результате взрыва своего собственного бюста, подаренного россиянкой Дарьей Треповой во время его «творческого вечера» в кафе Street Food Bar № 1.