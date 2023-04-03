«Пригожину указали его место». Убийством Татарского основателю ЧВК Вагнер намекнули на его будущую судьбу — интервью 3 апреля, 19:36 Эксклюзив NV Место убийства пропагандиста Татарского в Санкт-Петербурге, 2 апреля 2023 года (Фото:REUTERS/Anton Vaganov)

Убийство российского пропагандиста Владлена Татарского в центре Санкт-Петербурга послужило сигналом для основателя ЧВК Вагнер Евгения Пригожина не посягать на путинскую вертикаль власти, рассказал в интервью Radio NV Сергей Грабский, военный эксперт.

— Давайте начнем с известия об уничтожении Владлена Татарского, так называемого военкора, бывшего жителя Макеевки, сидевшего за разбой в тюрьме. После 2014 года начал воевать на стороне окупантов.

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И дальше его начали вытаскивать, что называется, в публичное поле. То, что наши как-то дотянулись до Санкт-Петербурга, у меня это вызывает определенное сомнение. Плюс самое место — кафе, принадлежавшее Пригожину, владельцу ЧВК Вагнер. Что вы думаете об этом инциденте?

— Знаете, прежде всего, Владлен Татарский не столь выдающееся лицо, чтобы на него тратить усилия наших военных разведчиков и соответствующих структур, которые за это отвечают. Поэтому, учитывая, где это произошло, с кем это произошло, мое мнение будет таким, что это все же были внутренние разборки. Я здесь хочу напомнить, что несколько недель назад, отслеживая ситуацию именно в Санкт-Петербурге, Пригожин там хотел собрать какой-то митинг своих поклонников и в последнюю секунду просто прекратил всю активность.