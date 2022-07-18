Выборы лидера Консервативной партии в Британии: кандидатов осталось четверо

18 июля, 22:15
Протестующий против премьер-министра Бориса Джонсона в Лондоне 6 июля 2022 года (Фото:REUTERS/Henry Nicholls)

Протестующий против премьер-министра Бориса Джонсона в Лондоне 6 июля 2022 года (Фото:REUTERS/Henry Nicholls)

Кандидатов на пост лидера правящей Консервативной партии Великобритании осталось четыре — в понедельник, 18 июля, из гонки выбыл депутат Том Тугендхат.

Как сообщает The Guardian, по итогам третьего тура Тугендхат набрал меньше всего голосов коллег-консерваторов — 31. Результаты голосования:

  • экс-канцлер казначейства Риши Сунак — 115 голосов.
  • экс-министр обороны, министр торговой политики Пенни Мордонт — 82;
  • глава МИД Лиз Трасс — 71;
  • бывшая министр по вопросам местного самоуправления и общин Кеми Баденох — 58.
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Риши Сунак, Лиз Трасс, Кеми Баденох, ведущая ITV Джули Этчингем, Том Тугендхат и Пенни Мордонт

https://twitter.com/ITVNewsPolitics/status/1548783458612297730

Во вторник, 19 июля, состоится следующий раунд голосования. Когда кандидатов останется двое, за победителя будут голосовать более 100 тысяч членов Консервативной партии. Имя нового британского премьера планируют объявить 5 сентября.

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Борис Джонсон, который активно поддерживал Украину после начала полномасштабного вторжения России, 7 июля объявил, что подает в отставку с поста премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии. Он намерен остаться на должности премьера до осени, пока не будет избран новый лидер политсилы, который заменит его на посту.

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Джонсон также обратился к украинцам и подчеркнул, что Великобритания продолжит поддерживать Украину при любых обстоятельствах и выполнит все свои обещания. Во время переговоров с президентом Владимиром Зеленским 7 июля Джонсон заверил его, что Соединенное Королевство продолжит поддерживать Украину и поставлять ей военную помощь столько, сколько потребуется.

Начиная с 5 июля количество отставок в британском правительстве и правящей Консервативной партии превысило 50, сообщает BBC. Министры, среди которых бывшие соратники Джонсона, призывали премьера добровольно уйти в отставку.

Первыми 5 июля подали в отставку канцлер казначейства Риши Сунак и министр здравоохранения Саджид Джавид.

Скандал разгорелся после того, как член Консервативной партии Крис Пинчер подал в отставку с поста заместителя главного кнута из-за обвинений в том, что он пьяным домогался до двух мужчин в клубе в центре Лондона. В своем письме он заявил, что слишком много выпил и «поставил себя и других в неловкое положение».

Позже в таблоидах появились новые обвинения против Пинчера, в том числе о его поведении по отношению к двум депутатам-консерваторам. Сам он эти обвинения отрицал.

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Незадолго до отставки первых министров Борис Джонсон сказал, что назначение Пинчера было ошибкой, и принес свои извинения.

Пресс-секретарь британского премьера признал, что его информировали о жалобе на Пинчера в 2019 году. Несмотря на это, Джонсон снова назначил Пинчера на должность в феврале 2022 года. Представитель Даунинг-стрит предположил, что Джонсон мог забыть, что его информировали о жалобе. До этого на Даунинг-стрит несколько дней утверждали, что премьер не знал о конкретных обвинениях в отношении Пинчера.

6 июня Борис Джонсон получил вотум доверия от депутатов-консерваторов и сохранил свой пост. За премьера проголосовали 58,8% депутатов. Голосование проходило на фоне скандала вокруг вечеринок на Даунинг-стрит во время локдауна. Повторный вотум недоверия премьеру нельзя было инициировать в течение 12 месяцев.

Как британский премьер Борис Джонсон поддерживал Украину и за что его полюбили украинцы

https://www.youtube.com/embed/7dLuX7iiOBk
Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Великобритания Выборы в Великобритании Консервативная партия Лиз Трасс

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