Министр обороны Британии Уоллес не исключил выдвижение своей кандидатуры на пост премьера 7 июля, 21:32 Бен Уоллес (Фото:REUTERS/Peter Nicholls/File Photo)

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес в четверг, 7 июля, не стал исключать, что может баллотироваться на пост премьера после отставки Бориса Джонсона.

Об этом он сказал в комментарии журналистам, сообщает The Guardian.



На вопрос журналистов Уоллес ответил: «Давайте посмотрим, что скажет премьер-министр». По информации источников Sky News, прежде чем принять решение о том, будет ли он баллотироваться, Уоллес обсуждает это с семьей.



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The Guardian сообщает, что у других возможных кандидатов на пост премьера — бывшего канцлера казначейства Риши Сунака, бывшего министра здравоохранения Саджида Джавида, экс-министра обороны Пенни Мордо и министра иностранных дел Лиз Трасс — уже наготове «предвыборный штаб». При этом пока не известно, захочет ли Уоллес выдвигать кандидатуру.



Как пишет Sky News, давний союзник Джонсона Уоллес продолжает играть ключевую роль в реакции Великобритании на полномасштабное вторжение России в Украину.



Телеканал отмечает, что роль министра обороны в эвакуации беженцев и британских граждан из Афганистана получила высокую оценку. Также у Уоллеса есть связи с Шотландией, которые «могут сыграть на руку, если правительство столкнется с дальнейшими призывами ко второму референдуму о независимости Шотландии». Ранее он был членом шотландского парламента и в молодости служил в Шотландской гвардии.

Согласно результатам опроса YouGov, Бен Уоллес является фаворитом среди членов Консервативной партии на должность следующего лидера консерваторов.



Ранее Борис Джонсон заверил президента Владимира Зеленского, что Великобритания продолжит поддерживать Украину и поставлять ей военную помощь столько, сколько потребуется.

Джонсон, который активно поддерживал Украину после начала полномасштабного вторжения России, 7 июля объявил, что подает в отставку с поста премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии. Он намерен остаться на должности премьера до осени, пока не будет избран новый лидер политсилы, который заменит его на посту.



Джонсон также обратился к украинцам и подчеркнул, что Великобритания продолжит поддерживать Украину при любых обстоятельствах и выполнит все свои обещания.



Начиная с 5 июля количество отставок в британском правительстве и правящей Консервативной партии превысило 50, сообщает BBC. Министры, среди которых бывшие соратники Джонсона, призывали премьера добровольно уйти в отставку.



Первыми 5 июля подали в отставку канцлер казначейства Риши Сунак и министр здравоохранения Саджид Джавид.



Скандал разгорелся после того, как на прошлой неделе член Консервативной партии Крис Пинчер подал в отставку с поста заместителя главного кнута из-за обвинений в том, что он пьяным домогался до двух мужчин в клубе в центре Лондона. В своем письме он заявил, что слишком много выпил и «поставил себя и других в неловкое положение».



Позже в таблоидах появились новые обвинения против Пинчера, в том числе о его поведении по отношению к двум депутатам-консерваторам. Сам он эти обвинения отрицал.



Незадолго до отставки первых министров Борис Джонсон сказал, что назначение Пинчера было ошибкой, и принес свои извинения.



Пресс-секретарь британского премьера признал, что его информировали о жалобе на Пинчера в 2019 году, сообщает The Guardian. Несмотря на это, Джонсон снова назначил Пинчера на должность в феврале 2022 года. Представитель Даунинг-стрит предположил, что Джонсон мог забыть, что его информировали о жалобе, пишет Sky News. До этого на Даунинг-стрит несколько дней утверждали, что премьер не знал о конкретных обвинениях в отношении Пинчера.



6 июня Борис Джонсон получил вотум доверия от депутатов-консерваторов и сохранил свой пост. За премьера проголосовали 58,8% депутатов. Голосование проходило на фоне скандала вокруг вечеринок на Даунинг-стрит во время локдауна. Повторный вотум недоверия премьеру нельзя было инициировать в течение 12 месяцев.



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