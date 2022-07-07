Спасибо, Борис! Шесть причин, почему к моменту отставки Джонсона в лагере его болельщиков оказалась вся Украина 7 июля, 18:19 Сюжет Борису Джонсону не хватило нескольких недель, чтобы отметить третью годовщину на посту премьер-министра Британии (Фото:REUTERS/Phil Noble)

Борис Джонсон подал в отставку с поста премьер-министра Британии и лидера Консервативной партии всего через месяц после того, как Украина ликовала после провала попытки однопартийцев объявить ему вотум недоверия.

Многочисленные скандалы, включая правительственные вечеринки в разгар пандемии и обвинения в домогательствах в адрес влиятельного консерватора, все же догнали Бориса Джонсона. После стремительной лавины увольнений в команде премьера, достигшей более 50 чиновников за считанные дни, Джонсон 7 июля объявил о своей отставке.



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24 июля должно было исполнится ровно три года, с тех пор как он стал премьер-министром Великобритании, взяв на себя задачу довести до финала Brexit вместо досрочно ушедшей с поста Терезы Мэй. В декабре 2019 года бывший мэр Лондона, экс-глава британского МИД и горячий сторонник выхода Британии из ЕС привел Консервативную партию к исторической победе на выборах с результатом в 43,6% голосов. Тогда тори получили 363 кресла в парламенте из 650, обеспечив монобольшинство и рекорд с 1987 года, когда больше мест у консерваторов было лишь при правительстве Маргарет Тэтчер.



Однако к моменту отставки от былой популярности Джонсона в Британии не осталось и следа. Согласно недавним опросам YouGov, работу его правительства не одобряют 60% британцев, а лично Джонсона — 71%. Если бы выборы прошли на прошлой неделе, победу одержали бы лейбористы, а не консерваторы.



Зато за последние месяцы популярность Бориса Джонсона стремительно взлетела в Украине. Воспользовавшись шансом проводить независимую от ЕС внешнюю политику, он попытался стать одним из лидеров мировой коалиции в поддержку Украины и обеспечить Британии новую историческую роль на международной арене. Украинцы ответили искренней благодарностью. По состоянию на конец июня 2022 года популярность Джонсона в Украине почти в четыре превышала его домашний рейтинг одобрения, который в начале июня составлял всего 24%, свидетельствовали данные YouGov. А бывший казначей Консервативной партии Великобритании лорд Эшкрофт, которые известен проведением независимых опросов, в конце июня обнародовал данные, согласно которым 90% украинцев одобряли деятельность Бориса Джонсона — что сделало его самым популярным политиком в Украине после Владимира Зеленского.

Даже в своей речи 7 июля, заявляя об отставке, Джонсон счел необходимым обратиться к Украине. «Позвольте мне сказать народу Украины: мы в Великобритании будем продолжать поддерживать вашу борьбу за свободу столько, сколько потребуется», — сказал он.

НВ напоминает о том, почему украинцы прониклись таким доверием к британскому премьеру.



Правительство Джонсона первым решилось поставлять современное оружие в Украину еще до вторжения

В середине января, когда недели дипломатических попыток НАТО и стран Запада найти компромисс с Москвой не принесли результата, а до вторжения РФ оставалось чуть более месяца, именно Лондон первым решился оказать Украине реальную практическую помощь. 17 января Великобритания впервые объявила о поставках в Украину противотанковых комплексов NLAW — на тот момент речь шла об отправке 2 тыс. этих систем.

Идеальный инструмент для ближнего боя, такие переносные ракеты стали эффективной помощью силам обороны Украины в первые недели вторжения. Именно с ракетами NLAW украинские защитники встречали оккупантов под Киевом и других областях, где российская техника поначалу пыталась передвигаться по украинской земле плотными уязвимыми колоннами.



Решение Британии начать поставки вооружений Украине еще до вторжения стало также важным сигналом для других стран, тем более что Джонсон отстаивал такой шаг лично. «Украина ничего не просит, кроме мира и суверенитета, возможности выбирать свою судьбу, и искать собственные альянсы, как и любое независимое государство», — заявил Джонсон, выступая в штаб-квартире НАТО в Брюсселе 10 февраля и комментируя британские поставки оружия.

Джонсон сделал Британию вторым по объему санкций и военной помощи партнером Украины после США

Буквально за день до полномасштабного российского вторжения Джонсон пообещал Украине новые пакеты военной помощи и впоследствии не просто сдержал обещание, но и сделал Лондон одним из самых активных доноров Украины.

На сегодня общая сумма помощи, которую правительство Джонсона выделило Украине за это время, достигла $2,8 млрд, что делает Великобританию вторым по щедрости военным партнером Украины после США. Эти поставки существенно «потяжелели» за последние месяцы: в них попали ракеты Brimstone и бронетранспортеры Mastiff, ракети Starstreak и дроны Malloy T150, противатанковые ракеты Javelin и комплексы NLAW, противокорабельные ракеты и средства радиоэлектроннной борьбы, а также сотни единиц другой техники и оружия.

Внушительным оказалось и санкционное давление Лондона на Москву, целью которого стали и облюбовавшие Туманный Альбион российские олигархи. Не проходит и недели, чтобы Британия не объявила о расширении санкционных мер, причем во многих из них правительство Джонсона опережало даже Белый дом — к примеру, первым введя санкции против вероятной возлюбленной Путина Алины Кабаевой. Сейчас в британский санкционный список входят более 1 тыс. человек и свыше 100 компаний, связанных с Россией.

Первым из лидеров стран G7 посетил Киев

9 апреля, когда после освобождения Киевской области от оккупантов едва прошла неделя, Борис Джонсон прибыл в украинскую столицу с необъявленным визитом. До этого в Киеве уже побывали некоторые западные лидеры — глава МИД Литвы, премьеры Польши, Чехии и Словении, президенты Европарламента и ПАСЕ, глава Еврокомиссии и ее вице-президент. Однако именно приезд Джонсона был особенно знаковым. После полутора месяцев постоянной прямой угрозы Киеву всю Украину восхитили кадры непринужденной прогулки британского премьера и украинского президента Владимира Зеленского по центру города.

На тот момент Россия уже запретила въезд Джонсону и ряду британских чиновников из-за «вражеской» позиции относительно Москвы. Тогда как мнение большинства украинцев о Джонсоне ему лично выразил киевлянин, случайно встретивший высокого гостя на углу улиц Лютеранской и Заньковецкой. «Борис, я так рад вас видеть! Я люблю Британию, она нас спасла. Я, мои дети, мои внуки — мы будем это помнить, эти воспоминания столетиями будут жить. Вы нам очень нужны», — обратился к улыбающемуся премьеру украинец. В ходе этого визита Джонсон объявил о новой военной помощи Украине, включая бронемашины и противокорабельные ракетные системы. «Великобритания не остановится ни перед чем, чтобы обеспечить украинцев ресурсами, необходимыми для защиты страны», — заявил премьер Британии по итогам поездки в Киев.

Второй раз он совершил неожиданный визит в украинскую столицу 17 июня, отменив ради этого свое выступление перед однопартийцами на конференции консерваторов в британском Донкастере, что стало неожиданностью для британской прессы и общественности.

Первым из мировых лидеров за время войны обратился к депутатам Верховной Рады с вдохновляющей речью об Украине

3 мая Борис Джонсон выступил с онлайн-речью перед народными депутатами Украины, что стало ответным шагом на обращение Владимира Зеленского к Палате общин 8 марта, которое в британских СМИ впоследствии назвали «исторической речью». С начала вторжения РФ подобных выступлений в Раде не делал еще никто из мировых лидеров.

В своем послании Верховной Раде премьер Британии не только анонсировал очередной пакет поддержки Киева на сумму 300 млн фунтов стерлингов, но посвятил Украине слова поддержки и восхищения. «Вы разрушили миф о непобедимости Путина и вписали одну из самых славных страниц в военную историю и в историю вашей страны. Путинская военная машина споткнулась и разбилась о ваш патриотизм. Ваша любовь к Украине остановила их. Это звездный час Украины, который останется в памяти будущих поколений , — заявил Джонсон. — Ваши дети и внуки расскажут, как украинцы научили мир тому, что брутальная сила агрессора ничего не значит против моральной силы народа, избравшего свободу. Они расскажут, что украинцы своей стойкостью, жертвенностью доказали, что пушки и танки не могут подавить борющуюся за свою независимость нацию. Вот почему я знаю и верю, что Украина победит».

Никогда не предлагал « умиротворять» Путина, выражал неуклонную веру в победу Украины и исключал компромиссы с РФ

И задолго до вторжения РФ в Украину, и после его начала официальный Лондон был одним из самых непримиримых оппонентов Москвы. В отличие от многих европейских лидеров, Джонсон прямо заявлял о том, что договориться с Владимиром Путиным вряд ли возможно. По его мнению, любые уступки Кремлю могли бы привести лишь к катастрофическим результатам.

Британский премьер также настаивал, что плохие мирные соглашения недолговечны, а потому мировое сообщество не должно принуждать Владимира Зеленского и руководство Украины к невыгодным компромиссам с РФ. «Мир должен избежать любого исхода, при котором необоснованная агрессия Путина окупилась бы», — заявлял Джонсон. Он был убежден, что российский диктатор не воспринимает всерьез мирные переговоры и хочет лишь удвоить ставки. «Как вы можете вести переговоры с крокодилом, если он зажал вашу ногу в пасти?» — неоднократно выражал недоумение Джонсон.

Одновременно британский премьер неустанно излучал веру в победу Украины. «В этот момент неизвестности, продолжающегося страха и сомнений я хочу передать вам один посыл: Украина победит! Украина будет свободна», — заявил он в начале мая в обращении к украинским депутатам. Москва в ответ на такую позицию главы британского правительства не скрывала своего раздражения им. «Что касается самого господина Джонсона, то он очень нас не любит. Мы его тоже», — заявил спикер Кремля Дмитрий Песков 7 июля, комментируя отставку Джонсона.

Покорил украинцев своей харизмой

Узнаваемый яркий образ Бориса Джонсона — от его общей раскованности до знаменитой непринужденной прически — явно импонировал не только президенту Зеленскому, но и всей Украины. Здесь нашли в британском премьере искреннего друга Украины — пусть даже в момент, когда попытка стать мировым локомотивом украинской поддержки самому Джонсону был необходима и для решения внутренних проблем.

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«Многие украинцы не только приветствуют ясность геополитической позиции Джонсона, но и очарованы его личностью. Они достаточно сообразительны, чтобы понять, что его неуклюжий образ англичанина в значительной степени является наигранным, тем не менее, как правило, они получают удовольствие от его выходок», — писал недавно о причинах колоссальной популярности Джонсона в Украине Питер Дикинсон, научный сотрудник Atlantic Council. По его словам, образ британского премьера очень соответствует «политической культуре зарождающейся украинской демократии, ориентированной на личности, которая обычно избегает идеологии и часто напоминает конкурс на самого популярного ученика в старшей школе».

«Действительно, тщательно создаваемый „бренд“ Бориса во многом словно создан специально для страны, которая всего три года назад сочла целесообразным избрать знаменитого комика президентом», — напоминает Дикинсон.

А украинский политолог Владимир Фесенко, комментируя отставку Джонсона, подчеркнул, что его харизма помогала Украине и на международной арене.

«Преимущество Бориса Джонсона для Украины было в том, что он был очень яркой фигурой и эмоционально заряженной на поддержку Украины. У нового премьера может быть более сдержанная позиция, он может быть не столь яркой фигурой, чтобы вызвать и медийный, и политический резонанс», — полагает Фесенко. Однако, как и многие другие украинские и британские политологи, он утешает украинцев: в самой Консервативной партии, как и в британских элитах в целом, нет внутренних дискуссий о необходимости поддержке Украины, а значит ей будет верен и следующий премьер.

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