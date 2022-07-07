Мачо-война Путина и челюсти крокодила. 10 ярких цитат Бориса Джонсона о российском вторжении в Украину 7 июля, 17:33 Портрет Бориса Джонсона в одной из галерей Киева, 6 июля 2022 года (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

С первого дня полномасштабного вторжения РФ премьер-министр Великобритании Борис Джонсон принципиально и решительно поддерживал украинцев, призывал партнеров по НАТО оказывать больше помощи Украине, а порой едко высмеивал кремлевского тирана Владимира Путина. Сегодня Джонсон объявил о своей отставке из-за внутренних противоречий в кабинете консерваторов.



НВ собрал 10 памятных изречений премьера о событиях, связанных с войной, которую Джонсон очертил как борьбу добра против зла.

1) Мне трудно представить, через что сейчас на самом деле украинцы проходят, какое возмущение и стресс испытывают, когда все, что вы знаете и любите, необъяснимо и жестоко разбито. То, что происходит на вашей родине, мерзко. Как все люди в Великобритании, я опечален разрушениями и потерями человеческих жизней.

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2) Вы восстали против убийственной агрессии Путина, вы отстаиваете свое право на самоопределение против безумного путинского реваншизма. Это демократия против тирании, это свобода против притеснений, это право против безнаказанности, это добро против зла.

Выступление в Верховной Раде 3 мая

3) Мужество, решительность и стойкость украинцев крепки как никогда. И я знаю, что несокрушимая решимость переживет напрасные амбиции Путина.

Визит в Киев 17 июня, пресс-служба британского правительства

Премьер Джонсон и президент Зеленский осматривают выставку уничтоженной российской техники на Михайловской площади в Киеве, 17 июня 2022 года / Фото: Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS

4) Очень трудно представить, как украинцы могут вести переговоры с Путиным сейчас, учитывая явное отсутствие у него добросовестности. Его очевидная стратегия состоит в том, чтобы попытаться поглотить и захватить как можно большую часть Украины, и, возможно, провести какие-то переговоры с позиции силы. Как можно договариваться с крокодилом, когда у него в челюстях ваша нога? Вот в чем трудности, с которыми сталкиваются украинцы.

Пресс-конференция 20 апреля, цитата по Reuters

5) Боюсь, нам нужно закаляться для продолжительной войны, поскольку теперь Путин будет работать на истощение, пытаться постепенно и жестоко сравнивать Украину с землей. Великобритания и ее друзья должны реагировать соответственно — обеспечить Украине стратегический запас выносливости, чтобы выстоять и победить. И здесь самый важный фактор — время. Все будет зависеть от того, что произойдет быстрее: Украина укрепится и сможет лучше защищать собственные земли, или Россия восстановит силы для наступления. Наша задача — сделать так, чтобы время работало на Украину.

Статья в The Times 18 июня

6) Если бы Путин был женщиной, а он, очевидно, ею не является, но если бы был, я не думаю, что он бы начал безумную мачо-войну вторжения и насилия, как он это сделал. Если вам нужен идеальный пример токсичной маскулинности — это то, что он делает в Украине.

Интервью ZDF 28 июня

7) Великобритания будет поддерживать Украину на каждом шагу, потому что мы знаем, что ее безопасность является нашей безопасностью, а ее свобода является нашей свободой.

Сообщение в Twitter 26 июня

8) Все мы понимаем: если Путина не остановить в Украине, он найдет новые цели для своих реваншистских атак. И мы защищаем не какой-нибудь абстрактный идеал, а первый принцип мирного мира: великим и могучим странам нельзя позволить расчленять своих соседей. Если это вообще позволить, ни одна страна не сможет чувствовать себя в безопасности.

Выступление в британском парламенте 4 июля

9) Путин пытается переосмыслить ситуацию, представив ее как «Россия против НАТО», как противостояние такого рода. Но это не так. Речь идет о нападении на совершенно невинную страну с использованием конвенционного оружия: артиллерии, бомбардировок с воздуха и т. д. И речь идет о праве украинцев на самозащиту — вот о чем.

Интервью LBC 30 июня

Джонсон объявил об отставке на Даунинг-стрит, 10 днем 7 июля / Фото: REUTERS/Phil Noble

10) Позвольте мне сказать народу Украины, что я знаю, что мы в Великобритании будем продолжать поддерживать вашу борьбу за свободу столько, сколько потребуется.

Речь во время объявления об отставке 7 июля

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