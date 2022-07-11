Отставка Джонсона: как повлияет уход самого дальновидного западного лидера на помощь Украине — Хербст 11 июля, 16:40 Борис Джонсон объявляет о своей отставке, 7 июля 2022 года (Фото:Reuters)

Следующий премьер-министр Великобритании, который заменит на этом посту Бориса Джонсона, наверняка будет поддерживать Украину. Однако его эффективность в этом смысле сложно предсказать, считает Джон Хербст, опытный дипломат, бывший посол США в Украине и глава центра Евразии в The Atlantic Council.

Такое мнение Хербст выразил в интервью НВ, комментируя отставку Джонсона и вопрос о том, как это событие повлияет на способность Британии и ее партнеров помогать Украине.

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"Краткий ответ — я не знаю», — ответил дипломат, добавив, что именно Борис Джонсон, «без сомнения является самым дальновидным из нынешних западных лидеров в вопросе российской агрессии в Украине».

Он был первым западным лидером, который, видя планы и подготовку России к войне, посетил Украину, напомнил Хербст. Великобритания первой предоставила Украине вооружение, пока США раздумывали, стоит ли его поставлять.

«Тем самым Джонсон направил политику Запада в правильное русло. Я уверен, что следующий премьер-министр Великобритании также будет поддерживать Украину. Но будет ли он таким же последовательным, благосклонным к этой цели и дальновидным, мы не знаем. Скоро увидим», – резюмировал Гербст.

Напомним, министр обороны Британии Бен Уоллес отказался претендовать на должность лидера Консервативной партии и возможного главы правительства Британии. Известно, что на кресло премьера готовы претендовать, среди прочих, бывший глава МИД Британии Джереми Хант и эксминистр здравоохранения Саджид Джавид . Кроме того, среди претендентов глава МИД Великобритании Лиз Трасс — она заявила, что в случае избрания на должность премьер-министра обеспечит поражение России в войне против Украины.

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