Кто такая Лиз Трасс. Возглавить британский кабмин может амбициозная глава МИД, которая стремится «сделать больно Путину» за войну с Украиной

12 июля, 19:41
Эксклюзив НВ
Лиз Трасс, министр иностранных дел Великобритании (Фото:PA Images via Reuters)

Лиз Трасс, министр иностранных дел Великобритании (Фото:PA Images via Reuters)

Автор: Анна Павленко

Не позднее осени у Великобритании будет новый премьер, от которого уже сегодня ожидают решения проблем с ростом стоимости жизни в стране и продолжения поддержки Украины. Нынешний глава МИД обещает как можно лучше справиться с обеими задачами.

12 июля в Великобритании стартовала гонка за кресло лидера Консервативной партии. Победитель возглавит правящую политсилу, а также правительство страны после отставки Бориса Джонсона, который на прошлой неделе объявил, что покинет эти две должности.

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На роль преемника Джонсона претендует немало известных в Великобритании лиц — глава МИД Элизабет Трасс, новый канцлер казначейства Надим Захави, его предшественник Риши Сунак, бывшая министр по вопросам равенства и местного самоуправления Кеми Баденох, сразу два эксминистра здравоохранения Джереми Хант и Саджид Джавид, а также министр торговой политики Пенни Мордонт и другие. Всего о своем участии в гонке заявили одиннадцать кандидатов.

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Согласно данным букмекеров, самые большие шансы на победу имеют трое. Во-первых, это Сунак, бывший бизнесмен с индийскими корнями, который на прошлой неделе одним из первых подал в отставку в знак протеста против лидерства Джонсона. Также высокие шансы возглавить консерваторов и правительство имеют две опытные женщины-политики – Мордонт, которая в 2019 году стала первой в истории страны женщиной-министром обороны, и Трасс с более чем десятилетним опытом работы в парламенте и правительстве, известная своей активной позицией по поддержке Украины.

«Следующий лидер тори, вероятно, будет либо третьей женщиной-премьером Великобритании, либо первым из числа этнических меньшинств, либо тем и другим одновременно», - пишет британский журнал The Economist.

НВ решил остановиться на личности Трасс, которая пользуется популярностью среди тори и, работая с Джонсоном, участвовала во многих британских инициативах по поддержке Украины.

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Теги:   Владимир Путин Великобритания Борис Джонсон Консервативная партия Премьер-министр Лиз Трасс Война России против Украины

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