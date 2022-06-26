«Сделать историю успеха». Почему Джонсону так важна поддержка Британией Украины в войне против РФ — журналист 26 июня, 17:35 Цей матеріал також доступний українською Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон (Фото:Joe Giddens/Pool via REUTERS)

Для премьера Великобритании Бориса Джонсона поддержка Украины в войне против России важна, как история успеха, рассказал Радио НВ Егор Брайлян, кандидат исторических наук, журналист-международник.

«Здесь надо понимать, что для Джонсона поддержка Украины является ключевой темой для поддержки внутриполитических [рейтингов] внутри страны. Потому что Джонсон отдает приоритет именно Украине. Он постоянно говорит, что Россия развязала жестокую войну против нашего государства, что нужно помогать и отстаивать демократию и свободу именно в Украине. И здесь накладывается тот момент, что достаточно много людей хочет найти убежище именно в Великобритании. И в последние годы усилилась нелегальная миграция, то есть люди буквально на надувных лодках через Ла-Манш прибывают в Британию из Франции и достаточно много людей подает заявки, чтобы получить статус беженца, но достаточно много заявок необработано и, соответственно, достаточно мало людей получило статус беженца в Великобритании», — считает он.

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«Британия в ответ решила создать так называемую „схему Руанды“, когда людей, которые захотели получить убежище в Британии и им по разным причинам отказали — будут отправлять в Руанду. Британия и Руанда согласовали это и достаточно много вопросов возникает, что украинцы, которым МВД Британии выдало уже более 100 тысяч виз и около 70 тысяч получили их, получили убежище и дальнейшую поддержку. И теперь люди спрашивают, почему такие двойные стандарты по отношению к одним и другим? Много вопросов возникает к этой миграционной политике. Плюс ужасное поражение в [нескольких] округах. Уэйкфилд на севере страны, там победили консерваторов лейбористы, а в Тивертоне и Хонитоне победили либеральные демократы. Политические аналитики отмечают, что это самые ужасающие поражения консерваторов с начала 1990-х гг. Важно, что сопредседатель консервативной партии в ответ на это поражение подал в отставку. Фактически это первое поражение Джонсона после того, как его переизбрали в должности. И теперь он хочет сохранить свою власть. Увеличилось количество людей, которые хотят, чтобы Джонсон ушел в отставку. <...> Поэтому Джонсон делает ставку на Украину. Вот сегодня буквально появилась новость, что Джонсон решил пригласить президента Украины с официальным визитом посетить Великобританию в октябре этого года», — добавил Брайлян.

Для Лондона, по мнению журналиста, важно продемонстрировать успех, повышение статуса Британии как мирового государства.

«Все-таки Джонсон хочет сделать из Украины историю успеха. [Он] прекрасно понимает, что там история с Афганистаном, другие моменты — они были для Британии ужасающими. И теперь он делает все максимально возможное, чтобы поддержать Украину. Внутриполитические споры [свидетельствуют], что многие разочаровались в политике консерваторов», — резюмировал кандидат исторических наук.

В начале июня премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сумел сохранить пост главы правительства после драматического голосования по вотуму доверия, которое вечером 6 июня провели его однопартийцы из Консервативной партии.



НВ разбирал, почему британский премьер и один из лидеров международной коалиции в поддержку Украины оказался в шаге от отставки и как это отразится на его политическом будущем.



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