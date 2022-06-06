Борис Джонсон получил вотум доверия — результаты голосования

6 июня, 23:03
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Борис Джонсон (Фото:Aaron Chown/Pool via REUTERS)

Борис Джонсон (Фото:Aaron Chown/Pool via REUTERS)

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон получил вотум доверия от депутатов-консерваторов и сохранил свой пост.

Как сообщает The Guardian, всего в голосовании приняли участие 359 депутатов. Доверие Джонсону выразили 211 депутатов, недоверие — 148. За премьера проголосовали 58,8% депутатов-консерваторов, 41,2% — против.

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Сэр Грэм Брэди, председатель «комитета 1922» — парламентской группы от правящей Консервативной партии — заявил, что результаты голосования свидетельствуют о доверии политсилы Джонсону. The Guardian пишет, что результат нынешнего премьера хуже, чем результат его предшественницы Терезы Мэй, которая столкнулась с аналогичным голосованием в 2018 году (ее поддержали 63% депутатов).

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Британские СМИ сообщали, что во время локдауна на Даунинг-стрит проходили вечеринки с участием премьера Великобритании, что было нарушением карантинных ограничений. На фоне скандала уволились несколько ключевых помощников Джонсона.

25 мая представительница аппарата британского правительства Сью Грей представила итоговый отчет о вечеринках на Даунинг-стрит, которые состоялись в период с мая 2020-го по апрель 2021 года.

Британский премьер заявил, что берет на себя полную ответственность за случившееся и приносит извинения, но не собирается уходить в отставку. Он говорил, что считал мероприятия рабочими, сам присутствовал на некоторых прощальных вечеринках недолго и был «удивлен и разочарован», узнав, что некоторые из них продолжались до ночи.

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Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Великобритания Борис Джонсон Вотум доверия Вечеринка Консервативная партия Правительство Великобритании Скандал Covid-19 Локдаун

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