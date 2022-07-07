Репутационные проколы. НВ в деталях раскрывает все причины, по которым Борис Джонсон уходит в отставку 7 июля, 17:00 Эксклюзив НВ Борис Джонсон уходит в отставку с поста премьер-министра Великобритании после скандала в правительстве (Фото:Коллаж НВ)

За почти три года во главе правительства Великобритании Борис Джонсон вывел страну из ЕС, успешно вакцинировал сограждан от ковида и оказал мощную поддержку Украине, однако допустил ряд репутационных проколов, которые в конечном итоге привели к его отставке.



После того, как в течение суток свои должности покинули более 40 британских министров и помощников, и многие из них выступили с призывом к премьер-министру Борису Джонсону сложить свои полномочия, глава правительства Великобритании согласился подать в отставку с должности лидера Консервативной партии и в течение нескольких месяцев покинуть пост премьер-министра. НВ разобрался, что привело к этим драматическим событиям в британском правительстве и кто может сменить в кресле «великого друга Украины» Джонсона.

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Начало конца

Волна отставок в британском кабинете министров началась после скандала с членом Консервативной партии Крисом Пинчером, который уволился с должности после обвинений в домогательствах к двум мужчинам в лондонском клубе. Чиновник признал свою вину, написав в письме об отставке, что «много выпил» и поставил себя и других в неудобное положение. Тогда в администрации Джонсона отрицали, что премьер мог знать о предыдущих случаях несоответствующего поведения Пинчера, когда назначал его на должность. Однако вскоре стало известно, что такую информацию глава правительства таки имел.

Первыми свои посты во вторник, 5 июля, покинули министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид и министр финансов Риши Сунак. Джавид, в частности, заявил, что «больше не может с чистой совестью продолжать работать в этом правительстве».

«Тон, который вы задаете как лидер, и ценности, которые представляете, отражаются на ваших коллегах, партии и, в конце концов, государстве», — цитирует заявление об увольнении Джавида британская газета The Guardian .

Вслед за ними должность оставил один из вице-председателей правящей Консервативной партии Великобритании Бим Афолами. В эфире вечерних новостей он выразил убеждение, что у Джонсона больше нет поддержки со стороны партии и страны. «Вы вице-председатель Консервативной партии», — заметил ведущий. «Видимо, после того, как это сказал, уже нет», — ответил Афолами.

В свою очередь министр Уэльса Саймон Харт, сообщая о своей отставке поздно вечером 6 июля, отметил, что у него «не осталось иного выхода». Несмотря на все попытки «развернуть корабль, я с грустью чувствую, что мы миновали черту, когда это было возможно», добавил он.

К утру 7 июля количество политиков-консерваторов, сложивших свои полномочия в правительстве, возросло до полусотни. Среди них экономический секретарь казначейства и городской министр Джон Глен, министр по делам детей и семьи Уилл Квинс, министр юстиции Виктория Аткинс и другие. Тогда как министра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Майкла Гоува Джонсон уволил сам после того, как тот попытался убедить премьера подать в отставку.

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