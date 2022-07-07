Нового премьера Британии могут избрать до сентября — FT

7 июля, 23:33
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон (Фото:REUTERS/Henry Nicholls)

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон (Фото:REUTERS/Henry Nicholls)

Нового премьер-министра Великобритании могут избрать к началу сентября, когда Палата общин выйдет с летних каникул, сообщает Financial Times в четверг, 7 июля, со ссылкой на источники среди депутатов Консервативной партии.

По информации FT, дальнейший план кампании одобрят на заседании «комитета 1922 года» в понедельник.

Читайте также:
Владимир Фесенко
Владимир Фесенко
Отставка Джонсона. Хорошая ли это новость для Кремля и плохая для Украины?

«Конкурс будет проходить в два этапа. В первом депутаты-консерваторы сократят список кандидатов до двух. Затем последует кампания среди 100 000 членов партии, в ходе которой будет определен следующий лидер», — пишет издание.

Видео дня

Среди возможных кандидатов на пост премьера — генпрокурор Англии и Уэльса Суэлла Браверман, глава МИД Лиз Трасс, новый канцлер казначейства Надхим Захави, его предшественник Риши Сунак, экс-министр здравоохранения Саджид Джавид и министр обороны Бен Уоллес.

Читайте также:
«Слишком легкомысленно вел себя». Почему Джонсон ушел в отставку и причастна ли к этому Россия — журналист из Лондона

Борис Джонсон, который активно поддерживал Украину после начала полномасштабного вторжения России, 7 июля объявил, что подает в отставку с поста премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии. Он намерен остаться на должности премьера до осени, пока не будет избран новый лидер политсилы, который заменит его на посту.

Читайте также:
«Когда мы в такой сложной войне с РФ». Дипломат Валерий Чалый рассказал, на каком посту в будущем хотел бы видеть Бориса Джонсона
Читайте также:

Борису Джонсону не хватило нескольких недель, чтобы отметить третью годовщину на посту премьер-министра Британии (Фото:REUTERS/Phil Noble) Спасибо, Борис! Шесть причин, почему к моменту отставки Джонсона в лагере его болельщиков оказалась вся Украина

Джонсон также обратился к украинцам и подчеркнул, что Великобритания продолжит поддерживать Украину при любых обстоятельствах и выполнит все свои обещания. Во время переговоров с президентом Владимиром Зеленским 7 июля Джонсон заверил его, что Соединенное Королевство продолжит поддерживать Украину и поставлять ей военную помощь столько, сколько потребуется.

Начиная с 5 июля количество отставок в британском правительстве и правящей Консервативной партии превысило 50, сообщает BBC. Министры, среди которых бывшие соратники Джонсона, призывали премьера добровольно уйти в отставку.

Читайте также:

Первыми 5 июля подали в отставку канцлер казначейства Риши Сунак и министр здравоохранения Саджид Джавид.

Скандал разгорелся после того, как на прошлой неделе член Консервативной партии Крис Пинчер подал в отставку с поста заместителя главного кнута из-за обвинений в том, что он пьяным домогался до двух мужчин в клубе в центре Лондона. В своем письме он заявил, что слишком много выпил и «поставил себя и других в неловкое положение».

Позже в таблоидах появились новые обвинения против Пинчера, в том числе о его поведении по отношению к двум депутатам-консерваторам. Сам он эти обвинения отрицал.

Читайте также:

Борис Джонсон уходит в отставку с поста премьер-министра Великобритании после скандала в правительстве (Фото:Коллаж НВ) Репутационные проколы. НВ в деталях раскрывает все причины, по которым Борис Джонсон уходит в отставку

Незадолго до отставки первых министров Борис Джонсон сказал, что назначение Пинчера было ошибкой, и принес свои извинения.

Пресс-секретарь британского премьера признал, что его информировали о жалобе на Пинчера в 2019 году, сообщает The Guardian. Несмотря на это, Джонсон снова назначил Пинчера на должность в феврале 2022 года. Представитель Даунинг-стрит предположил, что Джонсон мог забыть, что его информировали о жалобе, пишет Sky News. До этого на Даунинг-стрит несколько дней утверждали, что премьер не знал о конкретных обвинениях в отношении Пинчера.

6 июня Борис Джонсон получил вотум доверия от депутатов-консерваторов и сохранил свой пост. За премьера проголосовали 58,8% депутатов. Голосование проходило на фоне скандала вокруг вечеринок на Даунинг-стрит во время локдауна. Повторный вотум недоверия премьеру нельзя было инициировать в течение 12 месяцев.

Есть ли российский след в отставке Бориса Джонсона? – Богдан Цюпин

https://www.youtube.com/embed/_6IyNx0BNL8
Редактор: Нина Григорская

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Великобритания Борис Джонсон Financial Times Выборы в Великобритании Правительство Великобритании

Эксклюзивы НВ

Российские товарные поезда (Иллюстративный фото) (Фото:REUTERS/Vitaly Nevar)
«Инструкции с даркнета» /
Как анархо-коммунисты совершают диверсии в РФ и что это за люди — интервью с журналисткой
7 июля, 21:44
Страны
В Украине также отмечается рост заболеваемости COVID-19 (Фото:Önder Örtel/Unsplash)
Он никуда не делся /
Пять новых фактов о COVID-19, которые вам нужно знать
7 июля, 21:00
Медицина
Рубежное, Луганской области (Фото:www.facebook.com/groups/depzz/permalink)
«Они расстреляли командиров» /
Как россияне пытались быстро захватить Рубежное и Северодонецк — разговор с бойцом батальона Свобода
7 июля, 19:49
Страны
Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X