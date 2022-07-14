Выборы нового лидера консерваторов в Британии: еще один кандидат выбыл из гонки 14 июля, 17:40 Флаг Великобритании и Биг Бен в Лондоне (Фото:REUTERS/Tom Nicholson)

В четверг, 14 июля, пять человек прошли в следующий тур выборов лидера правящей Консервативной партии Великобритании, который заменит Бориса Джонсона на посту премьер-министра.

Как сообщает BBC, по итогам второго тура из гонки выбыла генпрокурор Суэлла Браверман, за которую проголосовали меньше всего депутатов-консерваторов (27). Результаты голосования:

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экс-канцлер казначейства Риши Сунак — 101 голос;

экс-министр обороны, министр торговой политики Пенни Мордонт — 83 голоса;

глава МИД Лиз Трасс — 64 голоса;

бывшая министр по вопросам местного самоуправления и общин Кеми Баденох — 49 голосов;

депутат Том Тугендхат — 32 голоса.

Новые раунды голосования среди депутатов-консерваторов будут продолжаться до тех пор, пока не останутся только два кандидата. После этого за победителя будут голосовать более 100 тысяч членов Консервативной партии. Имя нового британского премьера планируют объявить 5 сентября.

Борис Джонсон, который активно поддерживал Украину после начала полномасштабного вторжения России, 7 июля объявил, что подает в отставку с поста премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии. Он намерен остаться на должности премьера до осени, пока не будет избран новый лидер политсилы, который заменит его на посту.



Джонсон также обратился к украинцам и подчеркнул, что Великобритания продолжит поддерживать Украину при любых обстоятельствах и выполнит все свои обещания. Во время переговоров с президентом Владимиром Зеленским 7 июля Джонсон заверил его, что Соединенное Королевство продолжит поддерживать Украину и поставлять ей военную помощь столько, сколько потребуется.



Начиная с 5 июля количество отставок в британском правительстве и правящей Консервативной партии превысило 50, сообщает BBC. Министры, среди которых бывшие соратники Джонсона, призывали премьера добровольно уйти в отставку.



Первыми 5 июля подали в отставку канцлер казначейства Риши Сунак и министр здравоохранения Саджид Джавид.



Скандал разгорелся после того, как член Консервативной партии Крис Пинчер подал в отставку с поста заместителя главного кнута из-за обвинений в том, что он пьяным домогался до двух мужчин в клубе в центре Лондона. В своем письме он заявил, что слишком много выпил и «поставил себя и других в неловкое положение».



Позже в таблоидах появились новые обвинения против Пинчера, в том числе о его поведении по отношению к двум депутатам-консерваторам. Сам он эти обвинения отрицал.



Незадолго до отставки первых министров Борис Джонсон сказал, что назначение Пинчера было ошибкой, и принес свои извинения.



Пресс-секретарь британского премьера признал, что его информировали о жалобе на Пинчера в 2019 году, сообщает The Guardian. Несмотря на это, Джонсон снова назначил Пинчера на должность в феврале 2022 года. Представитель Даунинг-стрит предположил, что Джонсон мог забыть, что его информировали о жалобе, пишет Sky News. До этого на Даунинг-стрит несколько дней утверждали, что премьер не знал о конкретных обвинениях в отношении Пинчера.



6 июня Борис Джонсон получил вотум доверия от депутатов-консерваторов и сохранил свой пост. За премьера проголосовали 58,8% депутатов. Голосование проходило на фоне скандала вокруг вечеринок на Даунинг-стрит во время локдауна. Повторный вотум недоверия премьеру нельзя было инициировать в течение 12 месяцев.



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