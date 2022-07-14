Выборы нового лидера консерваторов в Британии: еще один кандидат выбыл из гонки

14 июля, 17:40
Флаг Великобритании и Биг Бен в Лондоне (Фото:REUTERS/Tom Nicholson)

Флаг Великобритании и Биг Бен в Лондоне (Фото:REUTERS/Tom Nicholson)

В четверг, 14 июля, пять человек прошли в следующий тур выборов лидера правящей Консервативной партии Великобритании, который заменит Бориса Джонсона на посту премьер-министра.

Как сообщает BBC, по итогам второго тура из гонки выбыла генпрокурор Суэлла Браверман, за которую проголосовали меньше всего депутатов-консерваторов (27). Результаты голосования:

Видео дня
  • экс-канцлер казначейства Риши Сунак — 101 голос;
  • экс-министр обороны, министр торговой политики Пенни Мордонт — 83 голоса;
  • глава МИД Лиз Трасс — 64 голоса;
  • бывшая министр по вопросам местного самоуправления и общин Кеми Баденох — 49 голосов;
  • депутат Том Тугендхат — 32 голоса.
Читайте также:
Кто такая Лиз Трасс. Возглавить британский кабмин может амбициозная глава МИД, которая стремится «сделать больно Путину» за войну с Украиной

Новые раунды голосования среди депутатов-консерваторов будут продолжаться до тех пор, пока не останутся только два кандидата. После этого за победителя будут голосовать более 100 тысяч членов Консервативной партии. Имя нового британского премьера планируют объявить 5 сентября.

Борис Джонсон, который активно поддерживал Украину после начала полномасштабного вторжения России, 7 июля объявил, что подает в отставку с поста премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии. Он намерен остаться на должности премьера до осени, пока не будет избран новый лидер политсилы, который заменит его на посту.

Читайте также:
Отставка Джонсона: как повлияет уход самого дальновидного западного лидера на помощь Украине — Хербст
Читайте также:

Борис Джонсон уходит в отставку с поста премьер-министра Великобритании после скандала в правительстве (Фото:Коллаж НВ) Репутационные проколы. НВ в деталях раскрывает все причины, по которым Борис Джонсон уходит в отставку

Джонсон также обратился к украинцам и подчеркнул, что Великобритания продолжит поддерживать Украину при любых обстоятельствах и выполнит все свои обещания. Во время переговоров с президентом Владимиром Зеленским 7 июля Джонсон заверил его, что Соединенное Королевство продолжит поддерживать Украину и поставлять ей военную помощь столько, сколько потребуется.

Начиная с 5 июля количество отставок в британском правительстве и правящей Консервативной партии превысило 50, сообщает BBC. Министры, среди которых бывшие соратники Джонсона, призывали премьера добровольно уйти в отставку.

Первыми 5 июля подали в отставку канцлер казначейства Риши Сунак и министр здравоохранения Саджид Джавид.

Скандал разгорелся после того, как член Консервативной партии Крис Пинчер подал в отставку с поста заместителя главного кнута из-за обвинений в том, что он пьяным домогался до двух мужчин в клубе в центре Лондона. В своем письме он заявил, что слишком много выпил и «поставил себя и других в неловкое положение».

Читайте также:
Мачо-война Путина и челюсти крокодила. 10 ярких цитат Бориса Джонсона о российском вторжении в Украину

Позже в таблоидах появились новые обвинения против Пинчера, в том числе о его поведении по отношению к двум депутатам-консерваторам. Сам он эти обвинения отрицал.

Читайте также:

Борису Джонсону не хватило нескольких недель, чтобы отметить третью годовщину на посту премьер-министра Британии (Фото:REUTERS/Phil Noble) Спасибо, Борис! Шесть причин, почему к моменту отставки Джонсона в лагере его болельщиков оказалась вся Украина

Незадолго до отставки первых министров Борис Джонсон сказал, что назначение Пинчера было ошибкой, и принес свои извинения.

Пресс-секретарь британского премьера признал, что его информировали о жалобе на Пинчера в 2019 году, сообщает The Guardian. Несмотря на это, Джонсон снова назначил Пинчера на должность в феврале 2022 года. Представитель Даунинг-стрит предположил, что Джонсон мог забыть, что его информировали о жалобе, пишет Sky News. До этого на Даунинг-стрит несколько дней утверждали, что премьер не знал о конкретных обвинениях в отношении Пинчера.

6 июня Борис Джонсон получил вотум доверия от депутатов-консерваторов и сохранил свой пост. За премьера проголосовали 58,8% депутатов. Голосование проходило на фоне скандала вокруг вечеринок на Даунинг-стрит во время локдауна. Повторный вотум недоверия премьеру нельзя было инициировать в течение 12 месяцев.

Какой будет война в Украине без Бориса Джонсона? – Владимир Фесенко, политолог

https://www.youtube.com/embed/aaghnWG7AVE
Редактор: Нина Григорская

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Великобритания Выборы в Великобритании Консервативная партия Правительство Великобритании

Эксклюзивы НВ

Глава партии Слуга народа Елена Шуляк (Фото:sluga-narodu.com)
«Трухин депутатский мандат не сложит» /
Глава партии Слуга народа Елена Шуляк — о скандалах, связанных с коррупцией и госизменой. Интервью
14 июля, 09:06
Политика
Алексей Данилов на острове Змеиный в августе 2021 года (Фото:Алексей Данилов/Facebook)
«В РФ нервничают из-за успехов ВСУ» /
Разговор с Даниловым — об освобождении Украины, точке невозврата в войне и скандальной публикации в FT
14 июля, 08:39
События
Квинтет Стефана — это первая группа взаимосвязанных галактик, обнаруженная человечеством (Фото:NASA, ESA, CSA, and STScI)
Переворот сознания /
Что именно мы видим на первых снимках, сделанных революционным телескопом имени Джеймса Уэбба
14 июля, 07:03
Научпоп
Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X